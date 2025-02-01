Ukrayna-Türkiye Dostluk Konseri İstanbul'da - Son Dakika
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Ukrayna-Türkiye Dostluk Konseri İstanbul'da

Ukrayna-Türkiye Dostluk Konseri İstanbul\'da

İstanbul'da düzenlenen konserde, deprem için beste ve Ukrayna savaşına dair eserler seslendirildi.

01.02.2025 20:46
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İstanbul'da Ukrayna- Türkiye Dostluk Konseri ve Kültürel Etkinliği düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ukraynalılar tarafından hazırlanan beste ile Ukrayna'daki savaş dolayısıyla Ukraynaca eserler seslendirildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, son dönemdeki savaşta Ukrayna milleti ile Türk milletinin ortak özelliğinin keşfedildiğini söyledi.

Can, "Bizim milletimiz de kendisine, topraklarına bir saldırı söz konusu olduğunda ülkesini terk etmedi, savaştı. İstiklal Harbi ile Cumhuriyet'imizi kurduk. Öyle ümit ediyoruz ki Ukrayna da yaptığı bu mücadelenin neticesinde toprak, devlet bütünlüğünü korur. Yine güçlü müttefikimiz ve dostumuz olarak dünyada bir millet olarak yaşamaya devam eder." diye konuştu.

Etkinlikte Ukraynalı dostlarının Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için besteledikleri parçayı dinlediklerini aktaran Can, acıların paylaşıldıkça azaldığına vurgu yaptı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı da Ukrayna ile Türkiye arasında derin bağ olduğunu anlattı.

Bugün Ukrayna topraklarının üçte birinin işgal altında olduğunu ifade eden Yaycı, "Ukraynalılar, erkeğiyle kadınıyla kahraman olduklarını göstermiştir. Ukrayna halkı özellikle erkekler; kadınları ve çocukları çevre ülkelere getirdikten sonra savaşmaya devam ettiler. Bu, onları diğer uluslardan ayıran karakterlerden biridir." dedi.

Etkinlikte, Ukrayna'ya özgü yöresel kıyafetler giyildi.

Kaynak: AA

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