Ukrayna Türkiye'yi Stratejik Ortak Görüyor
Ukrayna Türkiye'yi Stratejik Ortak Görüyor

23.05.2026 18:24
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin askeri ve siyasi partner olduğunu vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, Türkiye'nin ülkesi için askeri müttefik, siyasi partner ve stratejik ortak olduğunu belirtti.

Mischenko, başkent Kiev'deki Dışişleri Bakanlığı binasında, AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensuplarıyla görüştü.

Uzun yıllar önce Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe öğrendiğini dile getiren Mischenko, diplomatik hayatının önemli bir bölümünün Türkiye'de geçtiğini ve önce İstanbul Başkonsolosu, devamında ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını bildirdi.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Mischenko, Türk tarihine özel bir ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye'deki diplomatik görevi sırasında birçok oryantiring yarışmasına (harita ve pusulayla orman koşusu) katılma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Mischenko, bu sayede yalnızca Ankara, İstanbul ya da Antalya gibi turistik merkezlerde değil, Erzurum, Sivas, Tokat gibi şehirlerde de yaşamı yakından tanıma imkanı bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne duyduğu desteği anımsatarak, bunun Ankara ile Kiev arasındaki işbirliğinin ana prensiplerinden biri olduğunu kaydeden Mischenko, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, dünyada saygın, önemli ve gerçekten etki gücüne sahip liderler arasındadır." dedi.

Mischenko, Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok net oldukları ve bunu kabul ettikleri mesajını vererek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Türkiye'yi görüşmeler için "en konforlu ülkelerden biri" olarak nitelendirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

