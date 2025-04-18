Ukrayna ve ABD'den Nadir Toprak Anlaşması - Son Dakika
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Ukrayna ve ABD'den Nadir Toprak Anlaşması

Ukrayna ve ABD\'den Nadir Toprak Anlaşması

Ukrayna, ABD ile nadir toprak elementleri için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ilerliyor.

18.04.2025 00:48
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Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili ABD tarafıyla bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Sviridenko, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması metnini hazırlama sürecinde ilerleme kaydettiklerini belirterek "Bugün ABD ile ortak ekonomik ortaklık anlaşmasına doğru bir adım attık. Ukrayna ve ABD, ekiplerimizin yapıcı ortak çalışmasını ve her iki halkımızın yararına olacak bir anlaşmayı sonuçlandırma niyetini ortaya koyan bir zaptı imzaladı." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalışmaları sürdürdükleri anlaşmanın, Ukrayna ile ABD arasında önemli yatırımlar, altyapı modernizasyonu ve karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık için fırsatlar yaratacağını kaydeden Sviridenko, "Ukrayna'nın yeniden inşası için yatırım fonu oluşturmaya hazırlanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Sviridenko, "Şimdi sırada anlaşma metninin netleşmesi ve imzalanması var. Sonra parlamentoların onayı." ifadelerini kullandı.

Sviridenko'nun paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu mutabakat zaptının, çevrim içi olarak Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından imzalandığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede yaptığı konuşmada, gelecek hafta perşembe günü Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve ABD'den Nadir Toprak Anlaşması - Son Dakika

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