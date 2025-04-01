Ukrayna ve Almanya'dan AB Katılım Vurgusu - Son Dakika
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Ukrayna ve Almanya'dan AB Katılım Vurgusu

Ukrayna ve Almanya\'dan AB Katılım Vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Almanya ile AB'ye katılım müzakerelerini tartıştıklarını belirtti.

01.04.2025 19:16
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Sybiha ile Kiev'de temaslarda bulunan Baerbock'un ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Sybiha, Baerbock ile görüşmesinde diğer konularla birlikte Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunu da masaya yatırdıklarını söyledi.

AB'ye katılım müzakerelerini açmaya hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz." dedi.

Ülkesine 3 milyar avro askeri yardım ayırmasından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Sybiha, "Almanya'nın önümüzdeki yıllar için 8 milyar avrodan fazla kaynak ayırması da önemli. Bu, Alman savunma sanayi şirketleriyle ve Alman savunma sanayi kompleksiyle şu anda yeni sözleşmeler imzalamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de Rubio ile görüşme

Sybiha konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde ABD tarafıyla yaptıkları görüşmeleri de değerlendirdi.

ABD tarafından ülkesine yönelik "bir baskının" söz konusu olmadığını kaydeden Sybiha, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Sybiha, "Ukrayna için adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmayı amaçlayan çabaların hızlandırılmasında büyük bir fırsat görüyoruz." ifadesini kullandı.

3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne de katılacağını kaydeden Sybiha, zirvede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkesinin sahip olduğu nadir toprak elementleri ile ilgili yeni taslağı 28 Mart'ta ABD'den teslim aldıklarını hatırlatan Sybiha sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, müzakerelerine başladığımız bu anlaşmanın, (Ukrayna'nın) Avrupa ile entegrasyonuna, Avrupa Birliği'ne entegrasyonumuza giden yolumuza hiçbir şekilde aykırı olamayacağını da belirtmekte fayda var."

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini belirten Sybiha, "Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını görüşüyoruz. Rusya konusunda hala yanılgı içinde olanlara şunu vurgulamak isterim ki, ister Kuzey Akımı, ister diğer projelerden bahsedelim, eski günlere, Rusya ile her zamanki işlere geri dönüş söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ile gelecekte imzalanacak hammadde anlaşmaları Avrupa hukukuyla uyumlu olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Ukrayna ile gelecekte yapılacak ham madde anlaşmalarının Avrupa hukukuyla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Avrupalıların bir süre önce Ukrayna ile ham madde anlaşmaları yaptığını belirten Baerbock, "Elbette gelecekte imzalanacak diğer anlaşmalar da Avrupa hukuku ile uyumlu olmalıdır. Sonuçta burası Avrupa kıtamızdır." ifadesini kullandı.

Baerbock, Ukrayna'nın önkoşulsuz ateşkesi kabul edeceğini açıkladığını dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Ukrayna'da önkoşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi.

Putin'in bunu kabul etmediğini belirten Baerbock, Putin'in stratejisinin barış değil daha fazla yıkım olduğunu savundu.

Bunun da Rusya'nın Ukrayna'da binalara ve enerji altyapısına yönelik yaptığı saldırılarıyla görüldüğünü aktaran Baerbock, "Bu nedenle biz Avrupalılar için barış olmadan yaptırımların kaldırılamayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock Rusya'ya, güven inşa etmeye yönelik ilk adım olarak kaçırılan Ukraynalı çocukları iade etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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