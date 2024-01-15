Ukrayna ve İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için barış konferansı düzenlemeyi planlıyor

Ukrayna ve İsviçre, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir "barış konferansı" düzenlemeyi planlıyor.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile görüştü.

Yapılan heyetler arası görüşmeye Zelenskiy ile Amherd'in yanı sıra İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katıldığı için İsviçre'ye teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, Ukrayna'daki mayın temizleme çalışmaları da dahil İsviçre'nin yardımları için minnettar olduklarını dile getirdi.

"Küresel Barış Konferansı" için İsviçre ile planlamalara yarından itibaren başlayacakları bilgisini paylaşan Zelenskiy, bu konferansın, savaşın adil şekilde sonlandırılmasını sağlayacağı umudunu paylaştı.

Konferansa, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini söyleyen Zelenskiy, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirdi.

"Derinlemesine inceleneceği konusunda mutabakata vardık"

Amherd ise İsviçre'nin barış sürecini desteklediğini vurgulayarak, "İsviçre'nin konferansı düzenlemeye hazır olduğunu doğruladım. Bu barış sürecinin başarıya ulaşması için ilerideki yaklaşımın ayrıntılarının derinlemesine inceleneceği konusunda mutabakata vardık." dedi.

İsviçre ve Ukrayna'nın konferans için planlamaya başlayacağını kaydeden Amherd, İsviçre tarafından bu konuda çalışmaları Dışişleri Bakanlığının yürüteceğini belirtti.

Amherd, "geniş tabanlı" bir konferans istediklerini ve birçok ülkenin buna katılması gerektiğini vurgulayarak, başarılı bir konferans düzenleyebileceklerine inandıkları takdirde bunu gerçekleştireceklerini kaydetti.

İsviçre'nin, Ukrayna'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı savunmaya devam edeceğinin altını çizen Amherd, uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak 2028'e kadar Ukrayna için 1,5 milyar İsviçre Frankı tutarında bütçe ayırdıklarını söyledi.???????

Liderler, konferansın ne zaman düzenlenebileceğine ilişkin bir tarih öngörüsünde bulunmadı.

Davos'ta 10 maddelik barış planı ele alınmıştı

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını dün ele almıştı.

WEF'in yıllık toplantısı başlamadan bir gün önce Davos'ta, Ukrayna ve İsviçre hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 83 ülke ve uluslararası kurumlardan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıda Zelenskiy'nin Rusya ile savaşı sonlandırmayı amaçlayan 10 maddelik planının ayrıntıları görüşülmüştü.

Zelenskiy'nin daha önce gündeme getirdiği 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen ülke topraklarından çekilmesini, Ukrayna sınırlarının yeniden tesis edilmesini, tüm tutukluların serbest bırakılmasını, gıda ve enerji güvenliği, nükleer güvenlik, çevrenin korunması ve işlenen suçlar için adalet sağlanmasını içeriyor.

Davos'taki görüşmelere, Çin ve Rusya ile BRICS ittifakının parçası Brezilya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ekonomilerden ulusal güvenlik temsilcileri katılırken, Çin'in görüşmelerde yer almaması ise dikkati çekmişti.