Ukrayna ve Rusya'dan Yeni Esir Takası - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya'dan Yeni Esir Takası

20.06.2025 15:30
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Zelenskiy, Türkiye'deki müzakerelerle Rusya'dan esir Ukraynalı askerlerin geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranın başında İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma kapsamında Rusya ile bir esir asker takasını daha gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile bir esir asker takası daha yaptıklarını belirterek, iki yıldan uzun süredir esir olan Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiğini kaydetti.

Zelenskiy, "İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar takasların devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rusya ile yapılan esir takası sonucu ağır yaralı ve ağır hasta Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiği aktarıldı.

Rusya, bir grup esir askeri Ukrayna'dan aldıklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinden tedavi için Rusya'ya getirilecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12 ile 14 ve 19 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında beş aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve Rusya'dan Yeni Esir Takası - Son Dakika

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