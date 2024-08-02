Ukrayna ve Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

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Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasını Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de imzalanan anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya yetkili.