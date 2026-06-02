Ukrayna ve Türkiye enerji iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna ve Türkiye enerji iş birliğini güçlendiriyor

02.06.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denys Shmyhal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ukrayna'nın enerji sistemindeki mevcut durumu ele aldıklarını bildirdi. Shmyhal, "Türkiye'ye, iş birliğine açık yaklaşımı ve ortak potansiyeli Karadeniz bölgesinde enerji güvenliğini ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek somut çözümlere dönüştürme konusundaki istekliliği için teşekkür ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denys Shmyhal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ukrayna'nın enerji sistemindeki mevcut durumu ele aldıklarını bildirdi. Shmyhal, " Türkiye'ye, iş birliğine açık yaklaşımı ve ortak potansiyeli Karadeniz bölgesinde enerji güvenliğini ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek somut çözümlere dönüştürme konusundaki istekliliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denys Shmyhal, dün Bakü'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştük. Ukrayna'nın enerji sistemindeki mevcut durumu ve bir sonraki ısınma sezonuna hazırlanırken önceliklerimizi ele aldık."

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Karadeniz bölgesinde enerji iş birliğinin ve güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin varılan mutabakatların hayata geçirilmesine özel önem verdik. Ukrayna, kendi doğal gaz iletim sistemi ve yeraltı gaz depolama tesislerini kullanarak yeni bir gaz tedarik güzergahının geliştirilmesiyle ilgileniyor. Bu proje, sadece Ukrayna'ya değil, Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de yıllık 5 milyar metreküpe kadar gaz sağlayabilir. Halihazırda, projenin teknik ve ticari çerçevesi üzerinde çalışıyoruz.

Ayrıca, Karadeniz'deki gaz sahalarının ortak geliştirilmesi konusundaki olasılıkları da ele aldık. Türkiye'ye, iş birliğine açık yaklaşımı ve ortak potansiyeli Karadeniz bölgesinde enerji güvenliğini ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek somut çözümlere dönüştürme konusundaki istekliliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Alparslan Bayraktar, Karadeniz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ve Türkiye enerji iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:16:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Ukrayna ve Türkiye enerji iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.