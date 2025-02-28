Ukrayna'ya Destek Yağdı

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(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinede yaşanan tartışmaya farklı ülkelerden tepkiler geldi. Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinede yaşanan tartışmaya devlet başkanlarından tepkiler geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "hepimizin üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklı olduğumuza ve bunu yapmaya devam etmemiz gerektiğine" inandığını söyledi.

Portekiz'e resmi bir ziyarette bulunan Macron gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir saldırgan var, o da Rusya ve saldırıya uğrayan bir halk var, o da Ukrayna" dedi.Macron sözlerine şunları da ekledi: "Yardım eden herkese teşekkür etmeli ve başından beri mücadele edenlere saygı göstermeliyiz."

Polonya Başbakanı Ukrayna'ya 'yalnız değilsiniz' dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Oval Ofis'teki çekişmeli Trump-Zelenskyy görüşmesinin ardından Ukrayna'nın yanında durma sözü verdi. Tusk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili @ZelenskyyUa, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz" diye yazdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki sıra dışı tartışmasının ardından ülkesinin savaştan zarar gören Ukrayna'nın yanında duracağını söyledi. Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olan Sanchez, sosyal medya hesabından, "Ukrayna, İspanya senin yanında" diye yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Ukrayna'nın yalnız olmadığını belirterek, "Ukrayna yalnız değildir ve Avrupalılar onun yanında birleşmiştir. Ukrayna, Almanya ve Avrupa'nın sarsılmaz desteğinden faydalanabilir!" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Beyaz Saray'da yaşanan tartışmaya ilişkin olarak Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bence Zelenskiy'nin tüm yalanları arasında en büyüğü, Beyaz Saray'da 2022'deki Kiev rejiminin desteksiz ve yalnız olduğunu iddia etmesiydi." dedi.