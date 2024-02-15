Ukrayna'ya Rusya'dan Füze Saldırısı: 26 Füze İmha Edildi - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rusya'dan Füze Saldırısı: 26 Füze İmha Edildi

Ukrayna\'ya Rusya\'dan Füze Saldırısı: 26 Füze İmha Edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına gece saatlerinde düzenlediği füze saldırısında toplam 26 füzenin imha edildiğini açıkladı. Saldırıda Kiev, Zaporijya, Lviv ve Dniptopetrovsk bölgeleri hedef alındı. Hava savunma sistemleri sayesinde can kaybı veya büyük hasar yaşanmadı.

15.02.2024 11:43
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın aralarında İskender-M balistik füzelerinin de bulunduğu toplam 26 füze ile gece Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Rusya'nın füzelerle Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, füzelerin havadan, denizden ve karadan fırlatıldığı aktarıldı.

Rus ordusunun saldırıda ?-101/?-555/?-55 model 12 seyir füzesi, 6 İskender-M balistik füzesi, 2 Kalibr seyir füzesi, 4 ?-59 güdümlü füze ve 2 S-300 füze olmak üzere toplam 26 füze kullandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 8 ?-101/?-555/?-55 seyir füzesi, 1 İskender-M balistik füze, 2 Kalibr füzesi ve 1 X-59 güdümlü füze olmak üzere 12 füzenin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece Rusya'nın Kiev'e farklı tipte füzeler fırlattığını, hava saldırısı alarmının 2 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Kiev'i hedef alan tüm Rus füzelerinin hava savunma sistemlerince imha edildiğini belirten Popko, saldırıda can kaybı ya da hasar olmadığını ifade etti.

Diğer yandan, Zaporijya bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya bölgesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Fedorov, şehrin altyapısının isabet aldığı saldırıda bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırıda bölgeye 10'dan fazla füzenin fırlatıldığını, hava savunma sistemlerince füzelerin imha edildiğini ancak birinin şehrin altyapısına isabet ettiğini belirtti.

Sadoviy, patlama dalgası sonucunda bazı evlerin camlarının kırıldığını, okul binasının hasar gördüğünü, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy de sosyal medya hesabından, saldırı sonucu en az 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dniptopetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lisak ise sosyal medya hesabından, Rusya'nın bölgenin sivil altyapısına düzenlediği saldırıda can kaybı veya hasar olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

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