 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülke topraklarına Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda 8'i İHA, 7'si güdümlü füze, 4'ü Kinjal füze olmak üzere 59 hava hedefi tespit edildi. Saldırılar sonucunda kritik öneme sahip altyapı ve tesisler zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ukrayna\'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi
08.01.2024 - 15:56,
Abone Ol

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülke topraklarına Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda Rusya'ya ait 8'i "Şahed" tipi İHA, 7'si S-300/S-400 güdümlü füze, 4'ü Kinjal aerobalistik füze, 24'ü ?-101/?-555/?-55 tipi seyir füzesi, 8'i X-22 seyir füzesi, 6'sı İskender-M balistik füze ve 2'si X-31P tipi güdümlü füze olmak üzere 59 hava hedefinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kritik öneme sahip altyapı, sivil sanayi ve askeri tesislerin saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, balistik füzelerin Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Hmelnitski bölgelerini hedef aldığına işaret edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından 8 "Şahed" İHA ve 18 ?-101/?-555/?-55 model seyir füzesinin imha edildiği, vurulamayan Rus füzelerinin hedefine ulaşmadığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkedeki bazı şehir ve bölgelere füzelerle saldırdığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement