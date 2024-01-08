Ukrayna\'ya Rusya tarafından yapılan saldırıda 59 hava hedefi tespit edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülke topraklarına Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda Rusya'ya ait 8'i "Şahed" tipi İHA, 7'si S-300/S-400 güdümlü füze, 4'ü Kinjal aerobalistik füze, 24'ü ?-101/?-555/?-55 tipi seyir füzesi, 8'i X-22 seyir füzesi, 6'sı İskender-M balistik füze ve 2'si X-31P tipi güdümlü füze olmak üzere 59 hava hedefinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kritik öneme sahip altyapı, sivil sanayi ve askeri tesislerin saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, balistik füzelerin Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Hmelnitski bölgelerini hedef aldığına işaret edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından 8 "Şahed" İHA ve 18 ?-101/?-555/?-55 model seyir füzesinin imha edildiği, vurulamayan Rus füzelerinin hedefine ulaşmadığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkedeki bazı şehir ve bölgelere füzelerle saldırdığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu.