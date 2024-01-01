Ukrayna\'ya Rusya\'dan yılbaşı gecesi saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın yılbaşı gecesi Ukrayna topraklarına 90 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, yeni yıl gecesi Rus ordusunun Ukrayna topraklarına İHA ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'ya ait toplam 90 "Şahed" tipi İHA'nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın ayrıca Harkiv bölgesine 4 adet S-300 güdümlü füze, Herson ve Zaporijya bölgelerine 3 adet X-31P anti-radar füzesi ve bir X-59 füzesi gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, gece saatlerinde neredeyse ülkenin tüm bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildiği aktarılarak, "Yeni yıl gecesi askerlerimiz düşmanın 90 Şahed model İHA'sından 87'sini imha etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.