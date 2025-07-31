Ukrayna'ya Rusya'dan Yoğun Hava Saldırısı

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca çoğunluğu Kiev'e yönelik olmak üzere 300 insansız hava aracı (İHA) ve 8 füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği füze ve İHA saldırısının ana hedefinin Kiev olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerleşim alanlarının ağır hasar gördüğü, bir apartman bloğunun girişinin tamamen yıkıldığı, 6 yaşında bir çocuk ile annesinin da dahil olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Dnipro, Poltava, Sumi ve Mıkolayiv bölgelerini de vurduğu, Moskova'nın, 300'den fazla İHA ve 8 füze fırlattığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın son saldırılarında sivil alanların hedef alındığını ileri sürdü.

Zelenskiy, "Bugün dünya, Amerika ve Avrupa ile paylaştığımız barış arzumuza Rusya'nın verdiği yanıtı bir kez daha gördü. İşte bu yüzden güç olmadan barış imkansızdır. Ancak Moskova'yı barış yapmaya zorlamak, gerçek bir müzakere masasına oturmaya zorlamak için gereken tüm araçlar ortaklarımızın elinde. Amerika ve Avrupa'nın bu hedefe ulaşmak için dile getirdiği her şeyin gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.