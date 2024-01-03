Ukraynalı denizcinin cenazesi kızının ortaya çıkmasıyla alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki fırtınada karaya oturan 'Pallada' isimli geminin kalp krizi geçirerek ölen ve cenazeyle ilgili Ukrayna'dan kimsenin alma talebi olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı mürettebat üyesi Ihor Khalimonchuk'un (64) cenazesi, kızının ortaya çıkmasıyla mezarı açılarak alındı. Khalimonchuk'un cenazesi memleketi Ukrayna'nın Odessa bölgesine yola çıkarıldı.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi. Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi. 24 Kasım'da kendisinden haber alamayan arkadaşları odasına bakmaya gittiklerinde Ukrayna uyruklu Ihor Khalimonchuk'u hareketsiz halde buldu. İhbar ile gelen sağlık ekipleri Khalimonchuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen denizcinin cenazesinin teslim alınması için Ukrayna Konsolosluğu'na bilgi verildi ancak konsolosluk yasal süre içinde cevap vermedi. Denizcinin cenazesi, belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

KIZI ORTAYA ÇIKTI

Kimsesizler mezarlığına gömülen denizcinin Avusturalya'da yaşayan kızı Inna Khalimonchuk yapılan haberleri görerek babasının memleketine döndürülmesi için girişimlerde bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul'dan gelen cenaze hizmetleri firması tarafından bugün kimsesizler mezarılığındaki mezar açılarak Khalimoncuk'un cansız bedeni çıkartıldı. Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra cenaze Ukrayna'nın Odessa bölgesine gitmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan cenaze masraflarının yarısının 'Pallada' isimli geminin bağlı çalıştığı denizcilik acentesi tarafından karşılandığı öğrenildi. (DHA)