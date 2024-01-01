 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını gerçekleştiren dağcı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Olay yerine AFAD, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ukraynalı Turist Ağrı Dağı\'nda ölümden döndü
01.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:54
Abone Ol

Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü. Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını 4 bin 500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grubun Ukrayna asıllı dağcısı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Korku dolu anlar yaşayan dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra dağcıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarama ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, turist, Ağrı, Kaza, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement