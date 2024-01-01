Ukraynalı Turist Ağrı Dağı'nda ölümden döndü

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü. Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını 4 bin 500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grubun Ukrayna asıllı dağcısı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Korku dolu anlar yaşayan dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra dağcıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarama ve Sağlık ekipleri sevk edildi.