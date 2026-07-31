Ulanqab'da Tünel Çöktü: 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Ulanqab'da Tünel Çöktü: 4 Ölü, 6 Yaralı

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Çin'in Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Xinhua'nın haberine göre, yerel makamlar, gece saatlerinde Ulanqab'daki tünel inşaatında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, İnşaat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulanqab'da Tünel Çöktü: 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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