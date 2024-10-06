Ulaş Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Ulaş Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

Ulaş Gölü\'nde Su Seviyesi Düşüyor

Sivas Ulaş Gölü'nde su seviyesi azalırken, kuş hareketliliği artış gösteriyor. Flamingolar dikkati çekti.

06.10.2024 10:19
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SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bilinen Ulaş Gölü'nde azalan su seviyesi alarm verirken, göl yüzeyinde artan kuş hareketliliği gözlendi. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin yanı sıra bölgeye gelen flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, gözler görünür oranda düştü. Su kaynakların eklenmesi ile yapay olarak oluşturulan göl zamanla kuşların doğal yaşam alanı olurken, bölgede suyun çekilmesi ile derin çatlaklar oluştu. Suyu azalan göl alarm verirken, göçmen kuş hareketliliğinin yoğunlaştığı sonbahar mevsiminde göl yüzeyinde çok sayıda kuş gözlendi. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin yanı sıra bölgeye flamingoların geldiği de görüldü. Kuş çeşitliliği ve yoğunluğu dikkat çekerken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal göle ilişkin değerlendirmede bulundu.

'SU SEVİYESİNİN CİDDİ BOYUTTA AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Dr. Fatih Kartal, küresel ısınmanın iklim değişikliklerini beraberinde getirdiğini belirterek, "Küresel ısınma, kuraklığı da beraberinde getirdiği için özellikle canlı dağılışında ve yaşam alanlarının sınırlanmasında çok büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Genel olarak flamingo ve turna türleri, bizim İç Anadolu coğrafyasında çok daha fazla hayat bulan bir kuş türüdür. Bunlar genelde tuzlu ve acı sulak alanları çok seviyor. Kuluçka alanları da oralar. Bunlar, önemli bir dağılış gösteren hayvan türüdür. Son zamanlarda göldeki su seviyesinin ciddi boyutta azaldığını görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de gölün doğal değil, yapay olmasıdır. Bu göl, genelde Tecer Dağı'ndan gelen su ile beslenme kaynağı bulmuş. Buna bağlı olarak bölgede sulu tarımın artmasıyla birlikte inanılmaz oranda su düşüşlerini yaşıyoruz. Ekosistem ciddi boyutta düşüyor. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de gölden su temini yapılması. Bu da çevredeki insanların daha çok bahçe ve tarla sulamak amaçlı kullanmalarından dolayı oluyor. Bu da göldeki kuş türlerinin varlığının azalması için büyük bir etken" dedi.

'CİDDİ BOYUTTA REVİZYONA GİDİLMESİ LAZIM'

Özellikle sulama yöntemi ile yapılan tarımsal faaliyetlerin belirli bir planlama dahilinde yapılması gerektiğini vurgulayan Kartal, "Kısa ve uzun vadede planlamalar yaparak, sulu tarım alanında ciddi boyutta revizyona gidilmesi lazım. Şu anda sulamanın artmasıyla birlikte çok fazla farklı, su ihtiyacı fazla olan tarım ürünü çeşitliliği var. Bu konuda planlama ve kısıtlamaya gidilmesi lazım. Nöbetleşe tarımın getirilmesi ve yaygınlaştırılması lazım. Çünkü kuraklık ve beraberinde su rezervi, ciddi boyutta problem olacağı için sudan tasarruf etmemiz lazım. Bunun için de belli dönemlerde gölü besleyen suyu koruyarak, bahçe ve tarımsal alanda kullanmamaya özen göstermekte fayda var" diye konuştu. Flamingoların göle ayrı bir değer kattığını ifade eden Kartal, " İç Anadolu Bölgesi, flamingoların ciddi boyutta yaşam alanı. Bu kuşlar, bu tür suları çok seven bir tür. Bu kuşlar, bölgelere dönemsel olarak gelen türler. Kuşların özellikle buraya gelme sebepleri onlara ciddi anlamda üreme imkanı sağlaması" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ulaş Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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