Ulaş Karasu\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'İkramiye\' Tepkisi: 4 Bin TL\'yi Büyük Bir Lütuf Gibi Sunmak Emeklilerimizle Alay Etmektir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamasına ilişkin "Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı ortadayken 4 bin TL'yi büyük bir lütuf gibi sunmak, emeklilerimizle alay etmektir. Bu ülkenin emeklileri sadaka istemiyor; yıllarca ödedikleri primlerin, verdikleri emeğin karşılığını istiyor. İlan ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bayram ikramiyesi bir asgari ücret olacak. Hiçbir emekli büyüğümüz bayram geldiğinde torununa harçlık veremediği için mahcubiyet yaşamayacak" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya h esabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesi emeklilere 4 bin TL ikramiye ödemesinin erkene çekilmesini 'müjde' diye açıklıyor. 17 milyon emeklinin, açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiği bir ülkede, 4 bin TL bayram ikramiyesi müjde değildir; emeklilerin yıllarca verdiği emeğe ve alın terine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bugün ikramiye, asgari ücretteki artış oranına göre güncellenseydi yaklaşık 17 bin 500 TL olması gerekirdi. Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı ortadayken 4 bin TL'yi büyük bir lütuf gibi sunmak, emeklilerimizle alay etmektir. Bu ülkenin emeklileri sadaka istemiyor; yıllarca ödedikleri primlerin, verdikleri emeğin karşılığını istiyor. İlan ediyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bayram ikramiyesi bir asgari ücret olacak. Hiçbir emekli büyüğümüz bayram geldiğinde torununa harçlık veremediği için mahcubiyet yaşamayacak."