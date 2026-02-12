Ulaş Karasu: "Milletin Malını Peşkeş Çektirmeyeceğiz" - Son Dakika
Ulaş Karasu: "Milletin Malını Peşkeş Çektirmeyeceğiz"

12.02.2026 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, İstanbul Boğazı'ndaki iki köprü ve bazı otoyolların özelleştirileceğine yönelik soru önergesine yanıt verdi. Şimşek, verdiği yanıtta, 2026 Orta Vadeli Program'daki özelleştirme geliri hedefinin bu projelerle bağlantılı olmadığını savundu. Karasu, "Gerçeği açıklamıyor, milletin malını gizlice satışa hazırlıyorlar. Milletin malını peşkeş çektirmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Orta Vadeli Program'da (OVP) özelleştirme gelirlerindeki artışın köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ile kamu varlıklarının satışına ilişkin olup olmadığını, yazılı soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu.

Bakan Şimşek, verdiği yanıtta  2026 OVP'deki özelleştirme geliri hedefinin bu projelerle bağlantılı olmadığını savundu. Şimşek, özelleştirme gelirleri, harcamalar ve satılan kamu varlıklarına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Şimşek, 2026 yılındaki gelirin geçmiş yıllarda yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan taksit ödemeleri ile 2026 yılında imzalanması öngörülen sözleşmelerin peşinatlarından oluştuğunu ifade etti.

Bilgi taleplerine yanıt yok

Karasu'nun, 2022-2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarından elde edilen toplam gelir, satılan kamuya ait araç ve taşınmazların sayısı ile danışmanlık, denetim ve reklam harcamalarına ilişkin rakamlı bilgi taleplerine ise yanıt verilmedi. Şimşek ayrıca, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak ve araç filosunun sayısı ile bu filonun kamuya olan maliyetine ilişkin soruları da yanıtlanmadı.

CHP'li Karasu, yanıta ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'daki köprüler ile 7 otoyolun özelleştirilmesine ilişkin planların bugün daha net ortaya çıktığını ifade ederek, satılacağı belirtilen yerlerin yıllık gelirinin 600 milyon dolar olduğunu kaydetti. Karasu, "600 milyon dolarlık yerin, sadece 3 milyar doları hemen almak için 25 yıllık gelirini bırakıyorlar. Beş yıllık gelire denk bir bedel için memleketin çeyrek asırlık kazancını bırakmak, Genel Başkanımızın da dediği gibi, bozguna uğramış işgal ordusunun yapmayacağı bir iştir. Bu satış, ekonomiyi yönetememenin ve seçim ekonomisine kaynak arayışının açık itirafıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de aynı varlıklar için 7 milyar doların altına satışa "vatan hainliği" dediğini de hatırlatan Karasu, "Bugün 3 milyar dolara vermeye kalkmak, o sözün de milletin hakkının da inkarıdır. Köprüler ve otoyollar günü kurtarmak için değil, gelecek kuşakların hakkı için korunur. Bu yanlışa sessiz kalmayacağız; milletin malını peşkeş çektirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

