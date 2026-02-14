Ulaş\'ta Eriyen Kar Suları Tecer Irmağı\'nın Debisini Artırdı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eriyen kar suları, Tecer Irmağı'nın debisini yükseltti.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bölgede biriken karlar hızla erimeye başladı.
Eriyen kar suları, Tecer Dağı'ndan doğan ve Kızılırmak'ın kolu olan Tecer Irmağı'nda su seviyesini artırdı.
Yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
