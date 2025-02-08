Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cenevre\'de BM AEK İç Ulaşım Komitesi Oturumuna Katılacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87'nci Oturumu'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-11 Şubat 2025 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87'nci Oturumu ile toplantı vesilesiyle düzenlenecek olan etkinliklere katılacak. Oturum kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Türkiye ve Hollanda'nın 'Yüksek Düzeyli Politikalar Bölümü'ne ev sahipliği yapacağı komitede bulanacak olan Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşım politikaları, küresel bağlantısallık, dijitalleşme ve uluslararası iş birlikleri konularında görüşmeler gerçekleştirecek.

ULAŞIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK POLİTİKALAR GÖRÜŞÜLECEK

BM AEK İç Ulaşım Komitesi kapsamında düzenlenecek oturumlarda, ulaşımın geleceğini şekillendirecek politikalar, küresel tedarik zincirindeki dönüşümler ve dijital altyapı çalışmaları ele alınacak. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iç ulaşım bağlantılarının teşviki konuları masaya yatırılacak. '2030'a Giden Yolda İç Taşımacılıkta Başarılar ve Zorluklar' başlıklı oturumda, bölgesel, ülkeler ve bölgeler arası ulaşımın bağlantısallığı ve sürdürülebilirliği konuları ele alınacak. Uraloğlu, etkinlik kapsamında BM AEK ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek 'Ulaştırmanın Geleceği Bakanlar Özel Toplantısı'na da katılacak. Toplantıda, yerleşik yapay zeka yetenekleri kullanılarak iç taşımacılığın gidişatını yansıtan mevcut eğilimler ve itici güçlerin dönüşüm haritasının hazırlanması gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışılacak. Etkinlikte düzenlenecek 'Stratejik Diyalog Değişimi' oturumunda da bakanlar, sektörün geleceği için stratejik vizyon belirleyecek, kamu ve özel sektör iş birliklerini geliştirmek için fırsatlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Uraloğlu'nun, toplantılar kapsamında ulaşım alanındaki küresel gelişmelere ve öngörülere ilişkin temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.