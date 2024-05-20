Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin Helikopter Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının bulunmasına sağladığı desteği değerlendirerek, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen irtibata geçtik ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü." dedi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılış töreninin ardından, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olayın ilk duyulduğu andan itibaren süreci takip ettiklerini bildiren Uraloğlu, "İran, deniz ve hava arama-kurtarma sorumluluk sahamız içinde bulunuyor. Bütün hava ve deniz araçlarının sinyallerini de takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen irtibata geçtik. Onlar da bizimle irtibata geçti ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü. Mutlaka o sinyaller bize düşerdi ama düşmedi." diye konuştu.

Uraloğlu, İran'dan alınan bilgilerle ilk etapta Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Genelkurmay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlıklarıyla gerekli işbirliğiyle sürece katkı sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son aldığımız haber, oradaki Akıncı İHA'nın tespiti üzerine maalesef helikopterdekilerin tamamının öldüğü yönünde. Bu kazalar gerçekten üzücü. Bundan, hava güvenliğinin, seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum."

Uraloğlu, olayda suikast ihtimali olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise bu konuda yorum yapmak için erken olduğunu, hava sisli olduğu için ilk etapta kaza gibi göründüğünü söyledi.