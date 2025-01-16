Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.01.2025 16:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafına oy veren Uraloğlu, "Buradaki her kare değerli. Hangisini seçsek diğerinin hakkı kalır. Bu karede arayış içinde olanlar var. Bir yakınının ölüp ölmediğini de bilmiyor. Bir yakınınız vefat eder, onu toprağa koyarsınız ve acınız hafifler. Burada yakınının sağlığını, yaşayıp yaşamadığını da bilmiyor. Onun endişesi olduğu için bu kare kıymetli." dedi.

Uraloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" fotoğrafını tercih ederek, "Belli ki farenin son anı ama bütün gücüyle vazgeçmemiş son gayretini gösteriyor. Vazgeçmemiş olmak bir mücadele azminin ortaya konulmuş olması tilkiyi korkutabilmiş midir bilmiyorum ama cesaretini koymuş ortaya." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" karesini seçen Uraloğlu, söz konusu fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devlet lideri duruşunu gösterdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın yanında da ABD Başkanı Joe Biden'ın bulunduğu pozisyona bakınca, geçmişte bizim başbakanlarımız el pençe divan dururken Cumhurbaşkanı'mız oradaki olayın akışına odaklanmış, etrafında kimin olduğu çok da önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sel Eğlencesi" fotoğrafına oy vererek, karenin, zor bir olayla mücadele ederken bir taraftan da yaşam sevincini ortaya koyduğunu söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" karesini tercih eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hepsi güzel, anı yakalamak adına başarılı fotoğraflar. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Burada bir görevi başarmış ama kendinden o kadar emin ve muhtemelen yapacağı bu hareketi planlamış. Görevi başarıp sadece o anda başarmış olmanın mutluluğunu yaşamıyor, aynı zamanda oradaki insanlarla da farklı bir iletişim diliyle paylaşıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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