Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Güler ile MSB'de görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Güler ile MSB'de görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA
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