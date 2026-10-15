Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Güler ile MSB'de görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.