Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Türkiye Yüzyılı hedefiyle birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendirirken, terörsüz bir Türkiye hedefini de kararlılıkla sürdürüyoruz" "Bu ideal, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştireceğimiz aydınlık geleceğin önemli bir parçasıdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitleri rahmetle, gazileri de şükranla andıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye Yüzyılı vizyonu rehberliğinde, milletçe duyulan derin gurur ve coşkuyla idrak ettiklerini belirten Uraloğlu, 29 Ekim 1923'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bağımsızlık ve özgürlük idealinin, milletçe hayata geçirildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in geleceğe umutla bakılmasını mümkün kılan, zorluklar karşısında azmi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar birçok alanda ilerlemenin temel dayanağı olduğunun altını çizdi.

Bu özel günde ortak değerler etrafında daha da kenetlendiklerine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefiyle birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendirirken, terörsüz bir Türkiye hedefini de kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ideal, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştireceğimiz aydınlık geleceğin önemli bir parçasıdır. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz. Güçlü altyapısı ve canlı ekonomisiyle yükselen Türkiye'yi birlikte inşa edecek, barış, kardeşlik ve güvenin hakim olduğu bir geleceği gençlerimize bırakacağız."

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Uraloğlu, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çevre dostu, dijitalleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım projelerine de ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Bölgesel ve uluslararası bağlantıları güçlendiren stratejik yatırımlarla Türkiye'nin her köşesine modern altyapı götürdüklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletimizin refahına katkı sağlıyoruz. Bayram coşkusunu milletimizle paylaşmak amacıyla 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız bayram gününü şehirlerimizde daha rahat ve keyifli geçirebilecek, Cumhuriyet coşkusunu daha geniş kitlelerle yaşayabilecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluklar dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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