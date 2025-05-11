Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Herkes için engelsiz ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladıklarını belirterek, 2017-2024 yıllarında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcunun ücretsiz seyahat ettiğini bildirdi.

11.05.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Herkes için engelsiz ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladıklarını belirterek, 2017-2024 yıllarında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcunun ücretsiz seyahat ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) aracılığıyla AR-GE projesi destek çağrısına çıktıklarını anımsatan Uraloğlu, "Herkes için engelsiz ulaşım temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladık." ifadesini kullandı.

Destek hakkı kazanan projelere yönelik bilgi veren Uraloğlu, projeler arasında "dezavantajlı kullanıcılar için gerçek zamanlı ve talep tabanlı ulaşım platformu", "yapay zeka destekli kontrol tasarımı", "kentsel erişilebilirlikte mikro mobilite çözümleri","dezavantajlı kullanıcılar için yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi", "görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı ulaşım destek sistemi", "V2X teknolojisi tabanlı engelsiz kavşak sinyalizasyon sistemi" ile "güvenli ve kapsayıcı ulaşım için gerçek zamanlı rehberlik sistemi" bulunduğunu aktardı.

40 havalimanı "erişilebilirlik belgesi" aldı

Ülke genelinde 40 havalimanının "erişilebilirlik belgesi" aldığına dikkati çeken Uraloğlu, engelli yolcular için danışma noktalarından tuvaletlere, rampalardan sesli ve görüntülü bilgi sistemlerine kadar birçok erişilebilirlik düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Erişilebilirlik Ödülleri" verildiğini hatırlatan Uraloğlu, bu kapsamda "Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları" kategorisinde Jüri ödülüne 1. sırada Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın, 2. sırada ise Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın layık görüldüğünü belirtti. Yolcu ve çevre dostu uygulamalarla, dünya çapında başarılara imza atan havalimanlarında, hayatı paylaşmaya hiçbir şeyin engel olamayacağının altını çizen Uraloğlu, erişilebilir hizmet ağı oluşturmak için tüm çalışmaları hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti

Turuncu masa erişilebilir ulaşım hizmet noktası

Uraloğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin, hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019'da "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görme engelli vatandaşlar için Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerinde, sesli bilgilendirme sistemi ile Braille alfabesiyle yönlendirme yazılarının yer aldığına işaret eden Uraloğlu, demir yollarında kullanılan araçları da engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun ürettiklerine dikkati çekti.

YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Engelli bireylerin, seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında, 2017-2024 yıllarında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık. 2025'in ilk 4 ayında ise 350 bin 378 engelli yolcumuza hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında 531 bin 76 engelli vatandaşın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yüzde 40'a kadar indirim imkanından faydalanarak, şehirlerarası otobüslerle seyahatlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yaya geçitlerinde "engelsiz ulaşım"

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki devlet ve il yollarında da yaya geçitlerini engelli bireylerin faydalanabileceği şekilde tasarladıklarına değinen Uraloğlu, Bakanlık olarak engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için dijital çözümler geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Uraloğlu, ulaşımda erişilebilirliği sağlamak için her noktada engelli dostu altyapılar inşa ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Herkes İçin Hareketlilik adlı mobil uygulamamız engelli vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modüllerle donatılacak. Uygulamada, refakatçi modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar birçok hizmet sunacağız."

e-Devlet'ten "engelsiz hizmetler"

e-Devlet İletişim Merkezi'nin, arayan işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve yazılı olarak online hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, e-Devlet İletişim Merkezi'nden 2025 yılının ilk 4 ayı da dahil olmak üzere, toplamda 45 bin 150 işitme engelli vatandaşa hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimi amacıyla PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"PTT tarafından engelli müşterilerine aylıkları diledikleri şekilde ister evlerinde, ister iş yerlerinde ödeniyor. 2024 yılında 467 bin 239 ve 2025 yılının ilk 4 ayı itibarıyla ise 145 bin 441 adet engelli vatandaşımız aylıklarını evlerinde teslim aldı."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ulaşım, Güncel, Yht, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:31:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.