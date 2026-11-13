ULB öğrencileri yüzde 43 harç artışına karşı kampüste sembolik kapılar kurdu - Son Dakika
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ULB öğrencileri yüzde 43 harç artışına karşı kampüste sembolik kapılar kurdu

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Brüksel'deki ULB öğrencileri, harçların yüzde 43 artışla 835 avrodan 1194 avroya çıkarılmasını ve kesintileri protesto etti. Kampüste sembolik kapılar kuran öğrenciler, 2034'e kadar 34 milyar avroluk askeri yatırım planına ve 17 Kasım gösterisine katılım çağrısı yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Özgür Brüksel Üniversitesi (ULB) öğrencileri, üniversite harçlarının artırılmasını ve eğitim bütçesindeki kesintileri bir kez daha protesto etti.

Ulusal basına göre, eylemde, Belçika'nın Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumlarında yıllık harçların bu akademik yılda yüzde 43 artışla 835 avrodan 1194 avroya çıkarılmasına tepki gösterildi.

Öğrenciler, Fransızca eğitim sistemindeki reforma ve eğitimdeki kesintilere de karşı çıktı. Eğitim için ayrılan kaynakları eleştiren öğrenciler, federal hükümetin 2034'e kadar 34 milyar avroluk askeri yatırım planına dikkati çekti.

Kampüste bir grup öğrenci, "Bütçeni seç" sloganıyla düzenledikleri eylemde kampüste iki sembolik giriş kapısı kurdu.

Askeri kamuflaj desenleriyle süslenen ve üzerinde "Seçkinlere yönelik eğitim ve savaş" yazan kapı çıkmaz bir yola açılırken, "Ücretsiz ve kaliteli eğitim" yazılı diğer kapı ise öğrenci hareketleri hakkında bilgi verilen stantlara yönlendirdi.

Organizatörler, çıkmaz yola açılan kapıyla hükümetin bütçe politikalarını eleştirdiklerini belirtti.

Katılımcılara, 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü'nde düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı içeren broşürler dağıtıldı.

Öğrenciler ayrıca Barış İçin Hizmet platformuyla 20 Kasım'da gönüllü askerlik uygulamasına karşı eylem düzenlemeyi planlıyor.

Ekim ayı protestolarla geçmişti

Fransa'daki lise protestolarından etkilenen öğrenciler, 1 Ekim'de Liege ve çevre yerleşimlerde çeşitli okulların girişlerini kapatarak derslerin başlamasını engelledi. Öğrenciler, eğitimde personel yetersizliği ve kalabalık sınıflara çözüm bulunmasını, fırsat eşitliğinin güvence altına alınmasını, eğitim politikalarının öğrenci ve velilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmesini talep etti.

Eylemler sırasında bazı okulların önünde ateş yakıldı, güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı.

Başkent Brüksel'de 9 Ekim'de düzenlenen sendika eylemlerine on binlerce kişi katıldı. Çalışanlar, öğrenciler ve kamu görevlileri, bütçe kesintilerine ve satın alma gücündeki gerilemeye tepki gösterdi.

Gösteriler, 17 ve 24 Ekim'de de sürdü. Brüksel ve Liege'de bir araya gelen göstericiler, hükümetin reformlarının yanı sıra önceki eylemlerdeki polis müdahalelerini protesto etti. Bazı gösterilerde barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı ve polisle gerginlik yaşandı.

Geçen ay boyunca ülke genelindeki gösterilerde 600'ü aşkın kişi gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

Kaynak: AA
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