Ülkesi için 19 aydır bekleyen TIR şoförü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülkesi için 19 aydır bekleyen TIR şoförü

Ülkesi için 19 aydır bekleyen TIR şoförü
07.04.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali İncel, Bulgaristan'daki trafik kazası sonrası 19 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Suçsuz bulunmasına rağmen savcının itirazları nedeniyle yaşadığı belirsizlikle mücadele ediyor.

ULUSLARARASI nakliye firmasında çalışan TIR şoförü Ali İncel (56), Bulgaristan'da karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle 19 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Mahkeme tarafından suçsuz bulunmasına rağmen savcının itirazları nedeniyle süreci uzayan İncel, bir an önce ailesine kavuşmak istediğini söyledi.

TIR şoförü Ali İncel, 8 Eylül 2024'te Bulgaristan'ın Pleven bölgesi Knezha kasabasında ölümlü trafik kazasına karıştı. İncel'in kullandığı TIR'a kontrolden çıkarak çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan İncel, bir süre nezarethanede kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanıp, sürücü belgesine el konulan İncel'in, 7 ay süren yargılama sonunda suçsuz olduğuna hükmedildi. Pleven Bölge Savcılığı'nın 3302/2024 numaralı dosyasında, Bulgaristan Ceza Kanunu'nun 343'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ile 342'nci maddesi kapsamında yürütülen ön soruşturma aşamasındaki ceza yargılaması sonlandırıldı. Kararda, sanık Ali İncel hakkında uygulanan 'Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı' tedbirinin iptal edildiği belirtildi. Ancak savcı karara itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı. Savcı, istinafın ret kararına da itiraz edince süreç uzadı. Bu süreçte işten çıkarılan İncel, Türkiye'ye dönemedi. İncel, şimdi Bulgaristan'da bir Türk lokantasında garson olarak çalışarak, geçimini sürdürmeye çalışıyor. Ali İncel, hukuki sürecin tamamlanıp, ülkesine eşi ve 3 çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Türkiye'deki eşi Fatma İncel ile görüntülü konuşan Ali İncel, hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasını ve ailesinin yanına dönmek istediğini söyledi. İncel, uzun süredir yaşadığı belirsizliğin hem maddi hem manevi olarak kendisini yıprattığını dile getirdi. İncel, "Burada bir Türk lokantası bana kapısını açtı, burada çalışıyorum. Burada barınmak zorundayım. Muz kutularından kendime bir yatak yaptım ve bu yatakta yatıyorum" dedi.

Fatma İncel de eşinin bir an önce Türkiye'ye dönmesini istediğini söyleyerek, "3 çocuğum da çok kötü durumda. Eşim ehliyeti alındığı için mesleğini yapamıyor. Orada bir Türk lokantasında çalışıyor. Dil bilmediği için süreci de tam anlayamıyor. Çok zor durumdayız. Eşimi çok özlüyoruz. Dışişleri Bakanlığımıza sesleniyorum; lütfen süreci takip edin. Eşimin suçsuz yere başka bir ülkede kalmasına engel olun" ifadelerini kullandı.

'AÇIK CEZAEVİ GİBİ BULGARİSTAN'DA KALDI'

Ali İncel'in kardeşi Elif Uyansoy da "Ağabeyim kazadan sonra 2-3 gün nezarethanede kaldı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ancak yurtdışına çıkış yasağı ve ehliyetine el konulması nedeniyle adeta açık cezaevi gibi Bulgaristan'da kaldı. 7 ay sonunda suçsuz bulundu ama savcı sürekli itiraz ediyor. İstinaf da suçsuzluğunu onadı, ancak yine itiraz edildi. 19 aydır ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na 2 kez dilekçe verdik. Ağabeyimin dili yok, avukatlarla iletişimi sınırlı. Biz sadece bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Bulgaristan, Türkiye, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkesi için 19 aydır bekleyen TIR şoförü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:42:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ülkesi için 19 aydır bekleyen TIR şoförü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.