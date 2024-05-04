Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında müebbet hapis istemi

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş\'in öldürülmesi davasında müebbet hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ateş'i öldürdüğü gerekçesiyle Eray Özyağcı ile tetikçiyi olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında müşterek fail olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlamalar bulunuyor.

04.05.2024 22:55
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Ateş'i öldürdüğü gerekçesiyle Eray Özyağcı ile tetikçiyi olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında müşterek fail olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

145 sayfalık iddianamede Sinan Ateş'i öldürdüğü belirtilen tetikçi Eray Özyağci ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

CİNAYETİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIKLAR HAKKINDA AĞRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ayrıca şüphelilerden silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA "CİNAYETE YARDIM" SUÇLAMASI

Şüpheliler Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

22 ŞÜPHELİDEN 13'ÜNÜN ADLİ SİCİL KAYDI VAR

Şüpheliler Aytaç Ataç, Caner Günay, Doğukan Çep, Eray Özyağci, Erdem Karadeniz, Hakan Saraç, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Suat Kurt, Ufuk Köktürk, Umut Ersoy, Vedat Balkaya ve Zekeriya Asarkaya'nın adli sicil kayıtlarının bulunması nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Adli kontrolle serbest bırakılan 17 şüpheli hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında müebbet hapis istemi - Son Dakika

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