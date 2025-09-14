ULTEK'25 Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ULTEK Kulübü tarafından düzenlenen "ULTEK'25 - Uluslararası Teknoloji ve Toplum Kongresi", İstanbul'da gerçekleştirildi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde düzenlenen kongrede, farklı şehirlerden ve ülkelerden lise ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek, güncel toplumsal ve teknolojik meselelerin tartışıldığı uluslararası bir platformda yer aldı.

Etkinlikte, 160 öğrenci konsey çalışmalarında yer alırken, 100 kişilik organizasyon ekibi kongrenin yüksek standartlarda yürütülmesi için görev aldı.

Üç gün süren kongrede katılımcılar, belirlenen konseylerde çeşitli konuları ele alarak çözüm önerileri geliştirdi ve hazırladıkları sonuç bildirilerini akademisyenlerin değerlendirmesine sundu.

Kongre kapsamında, R&G Projeleri, Biyoteknoloji, Savunma Teknolojileri, Nükleer Enerji, Siber Güvenlik, Üretken Yapay Zeka, Uzay ve Hava Araştırmaları ile Dijital Gerçeklikler konseyi olmak üzere, Arapça, Türkçe ve İngilizce 3 dilde 8 farklı konsey düzenlendi.

Her konseyde, alanında kritik öneme sahip teknolojik ve toplumsal meseleler tartışılarak ortak çözüm yolları üretilirken, ortaya çıkan sonuç bildirileri, kongreye davet edilen akademisyenler tarafından bilimsel, etik ve toplumsal açılardan değerlendirildi.

Yürütülen oturumlarla uluslararası nitelik kazanan kongre, gençlerin küresel meseleler karşısında çok yönlü bir bakış açısı geliştirmesine katkı sundu.