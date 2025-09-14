ULTEK'25 Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ULTEK'25 Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi

14.09.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ULTEK Kulübü, uluslararası teknoloji kongresi düzenledi.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ULTEK Kulübü tarafından düzenlenen "ULTEK'25 - Uluslararası Teknoloji ve Toplum Kongresi", İstanbul'da gerçekleştirildi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde düzenlenen kongrede, farklı şehirlerden ve ülkelerden lise ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek, güncel toplumsal ve teknolojik meselelerin tartışıldığı uluslararası bir platformda yer aldı.

Etkinlikte, 160 öğrenci konsey çalışmalarında yer alırken, 100 kişilik organizasyon ekibi kongrenin yüksek standartlarda yürütülmesi için görev aldı.

Üç gün süren kongrede katılımcılar, belirlenen konseylerde çeşitli konuları ele alarak çözüm önerileri geliştirdi ve hazırladıkları sonuç bildirilerini akademisyenlerin değerlendirmesine sundu.

Kongre kapsamında, R&G Projeleri, Biyoteknoloji, Savunma Teknolojileri, Nükleer Enerji, Siber Güvenlik, Üretken Yapay Zeka, Uzay ve Hava Araştırmaları ile Dijital Gerçeklikler konseyi olmak üzere, Arapça, Türkçe ve İngilizce 3 dilde 8 farklı konsey düzenlendi.

Her konseyde, alanında kritik öneme sahip teknolojik ve toplumsal meseleler tartışılarak ortak çözüm yolları üretilirken, ortaya çıkan sonuç bildirileri, kongreye davet edilen akademisyenler tarafından bilimsel, etik ve toplumsal açılardan değerlendirildi.

Yürütülen oturumlarla uluslararası nitelik kazanan kongre, gençlerin küresel meseleler karşısında çok yönlü bir bakış açısı geliştirmesine katkı sundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tenzile Erdoğan, Teknoloji, istanbul, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ULTEK'25 Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti
Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer’in son anları kamerada Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Kızılırmak’a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
Galatasaray’ın ’’Maaşında indirime git’’ teklifine yıldız futbolcudan ret Galatasaray'ın ''Maaşında indirime git'' teklifine yıldız futbolcudan ret

22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 23:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: ULTEK'25 Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.