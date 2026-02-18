Ulu Cami'de 'Kul hakkından sakın' mahyası yakıldı

BURSA'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yapılan 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik iki minaresi arasına asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahyası yakıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya yakıldı. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya daha sonra başka bir yazıyla değiştirilecek.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,