Uludağ'a 100. Yıl Kutlaması: 1000 Çocuk Kayak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Uludağ'a 100. Yıl Kutlaması: 1000 Çocuk Kayak Projesi Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '1000 Çocuk Kayak Projesi', Uludağ isminin verilişinin 100. yılı anısına başlatıldı. Proje kapsamında, daha önce Uludağ'a hiç çıkmamış 800 öğrenci kayak eğitimi alarak, bu eşsiz deneyimi yaşıyor.

03.03.2025 16:32  Güncelleme: 17:34
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehrin zirvesine "Uludağ" isminin verilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "1000 Çocuk Kayak Projesi" devam ediyor. Uludağ'a çıkan gençler, hem kayak sporunu öğreniyor hem de karın tadını çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağına "Uludağ" isminin verilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan "1000 Çocuk Kayak Projesi" tüm hızıyla sürüyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 800 öğrenci, uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimi aldı.

"Kayak yapmamış öğrenci kalmayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "1000 Çocuk Kayak Projesi" sayesinde Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrencilerin unutamayacakları bir gün geçirdiğini söyledi. Bursa'nın değerlerini önce Bursalılara ve daha sonra tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Bozbey, Uludağ'ı görmemiş ve kayak yapmamış öğrenci kalmayacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uludağ'a 100. Yıl Kutlaması: 1000 Çocuk Kayak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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