Uludağ'da 43. Uluslararası Çocuk Kupası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da 43. Uluslararası Çocuk Kupası

Uludağ\'da 43. Uluslararası Çocuk Kupası
25.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da 26 Şubat-5 Mart tarihlerinde 15 ülkeden 400 sporcu, 43. Çocuk Kupası'nda yarışacak.

TÜRKİYE Kayak Federasyonu ve Eker iş birliğinde Uludağ'da düzenlenecek 43'üncü Uluslararası Çocuk Kupası ve FIS Uludağ Kupası organizasyonlarının lansman toplantısı düzenlendi. Organizasyonda yaklaşık 15 ülkeden 400 sporcunun katılacağı belirtildi.

26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Uludağ'da 43'üncü Uluslararası Çocuk Kupası ve FIS Uludağ Kupası düzenlenecek. Türkiye Kayak Federasyonu ve Eker iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonların lansman toplantısı, Nilüfer ilçesinde bulunan bir mekanda gerçekleştirilen iftar programının ardından gerçekleştirildi. Lansmana, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Eker ailesi ile basın mensupları katıldı.

'15 ÜLKEDEN 400 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK'

Lansmanda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, "Burada yalnız organizasyonun tamamlanmasını yapmak için değil Türkiye'nin kış sporlarındaki yükseliş vizyonunu paylaşmak için bir aradayız. Bursa'da Uludağ'da 26 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 43'ncü uluslararası çocuk kayak kupası ve uluslararası kayak kupasının bir yarış değil, Türkiye'nin kış sporlarındaki iddialı bir göstergesi olduğunu göstermek için, vurgulamak için, paylaşmak için sizlerle bir aradayız. Bu organizasyonda, Kazakistan'a Hırvatistan'dan Makedonya'ya kadar birçok farklı ülke Uludağ'da misafirimiz oluyor. Bursa'da ülkemizde misafirimiz oluyor. Yaklaşık 15 ülkeden 400 sporcumuz mücadele edecek. Pistlerde yerini alacak." dedi.

'YARIŞACAK SPORCULARIMIZIN İÇERİSİNDEN, YARININ ŞAMPİYONLARI ÇIKACAKTIR'

Uludağ'da yapılacak yarışmada şampiyon sporcularında çıkacağını belirten Şahin, "Uludağ artık sadece Türkiye'nin değil uluslararası kayak takviminin güçlü bir merkezi olma yolunda ilerliyor. Biz federasyon olarak hedefimizi net koyduk. Türkiye'de kış spor etkinlikleri artık sadece katılım düzeyinde değil organizasyon kalitesi, teknik altyapısı, sporcu gelişimi ve özellikle de medya gönüllülüğü açısından da ileri bir seviyeye taşınacak ve bu etkinlikler yapılacaktır. Bugün de yine 43 yıldan beri düzenlenen uluslararası çocuk kupası bizim için bir gelenek değil. Bir gelecek projesidir. Çocuklarımıza erken yaşta uluslararası rekabet ortamıyla Türk kayak sporunun sürdürülebilir başarılarının temeli olduğunu bizler biliyoruz. Bugün de burada yarışacak olan sporcularımızın içerisinden inşallah yarının şampiyonları çıkacaktır" dedi.

Katılımcılar olarak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Eker Ailesi de söz alıp teşekkürlerini iletti. Plaket takdimi ve teşekkürlerin ardından lansman sona erdi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Uludağ, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da 43. Uluslararası Çocuk Kupası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:43
Küba’da ABD Teknesine Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı
Küba'da ABD Teknesine Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:50:46. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ'da 43. Uluslararası Çocuk Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.