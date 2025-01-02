Uludağ\'da Kurtlar Fotokapana Yakalandı

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Uludağ Milli Parkı'ndaki kurtlar fotokapana yakalandı

ANKARA - Uludağ Milli Parkı'ndaki kurt sürüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlarca Uludağ Milli Parkı'nda kurt sürüsü görüntülendi. DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nın asil misafirleri kurtlar. Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil" denildi.