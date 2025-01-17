Uludağ'da Sömestir Hareketliliği - Son Dakika
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Uludağ'da Sömestir Hareketliliği

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Güneşli havayla birlikte tatilciler, Uludağ pistlerine akın etti. Kar kalınlığı 70 cm.

17.01.2025 17:32
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Sömestir öncesi Uludağ'da hareketlilik başladı

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizmlerinden Uludağ'da sömestir öncesi yoğunluk başladı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler pistlere akın etti.

Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da yarı yıl tatili öncesi hareketlilik başladı. Zirvede kar kalınlığı 70 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise 4 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistlere akın etti. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Hafta sonunda zirvede hava sıcaklıklarının eksi 4 ila eksi 10 derecede seyretmesi beklenirken sömestir tatilini Uludağ'da değerlendirecek tatilcileri zirvede güneşli bir hava bekliyor. 5 bin yatak kapasiteleri ise sömestir tatili için hazırlıklarını tamamladı.

"Sömestirde bu fırsatı kaçırmayın"

Sömestir tatilinde Uludağ'a gelecek tatilcilere kayak tecrübesi edinerek çok keyifli bir tatil yapılabileceğini tavsiye eden Tuncay Aslan, "Uludağ'a İstanbul'dan geliyorum. Yoğunluk artmadan kar keyfini çıkaralım dedik. Burada sömestir öncesi hazırlıklar tamam gibi görünüyor. Yarın çok yoğun olacağını düşünüyorum. O yüzden bu günden değerlendirdik. Sömestirden sonra gelmeyi planlıyorduk ama bu günden bu kadar yoğunsa sömestirde daha çok yoğun olacağından eminim. Burada kayak yaparak eğleniyoruz. Sucuk ekmek yedik, çok lezzetliydi. Zirvede çok daha keyifli oluyor. Kaymak çok eğlenceli, tecrübeniz yoksa da acemi pistlerinde eğlenmeniz için bir fırsat. Sömestirde bu fırsatı kaçırmayın" şeklinde konuştu.

Uludağ\'da Sömestir Hareketliliği
Kaynak: İHA

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