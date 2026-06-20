Uludağ'da Yangın: Mahkeme Keşif Yaptı

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta'nın (57) öldüğü yangından 450 gün sonra otele gelen mahkeme ve bilirkişi heyeti, keşif yapıp, incelemelerde bulundu. Heyet 2 saat süren incelemenin ardından mühürlü binadan ayrılırken, avukat İsmail Eray Çokal, "Takılı olup da çalışmayan duman dedektörleri ve yangın sprinkleri var. Bu dosyada aracında su olmayan itfaiyeciden, yangının çıktığı restoran sahibine kadar herkesin sanık olarak yargılanması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlendi. Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23) tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK'

Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Üsta'nın sahibi olduğu 'FB Usta Şirketi'nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede; Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ

Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonu küçük olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda heyet, tutuklu sanıklar otel sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.'nin 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' ile tahliyesine karar verdi. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile Üsta ailesinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.

MÜHÜRLÜ BİNADA 2 SAAT KEŞİF YAPILDI

Olaydan 450 gün sonra davanın görüldüğü Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, keşif yapmak için bilirkişiler ve taraf avukatları eşliğinde 3 kişinin öldüğü otel binasına geldi. Girişi mühürlü olan binada güvenlik önlemleri altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren keşifte; yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına aldı. Heyet, detaylı rapor hazırlamak üzere numuneler alıp, fotoğraf çekerek binadan ayrıldı.

'OTELİN DIŞI YANICI MALZEMELERDEN OLUŞUYOR'

Keşfin ardından DHA'ya konuşan avukat İsmail Eray Çokal, "450 gündür bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Burada 450 gün sonra ilk defa keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Takılı olup da çalışmayan duman dedektörleri ve yangın sprinkleri var. Burada yaşamını yitirenler yanarak değil, dumandan zehirlenerek öldü. Küçücük bir yangın büyüyüp, oteli yakıyor. Otelin dışı yanıcı bir malzemeden oluşuyor" diye konuştu.

'OTEL ADETA BİR İHMALLER ZİNCİRİ SONUCU YANIYOR'

Dosya kapsamında eksik sanıkların olduğunu söyleyen avukat Çokal, "Duman tahliye kanallarının hiçbiri yok. Yangın önleme cihazları yok. Otel adeta bir ihmaller zinciri sonucu yanıyor ve burada 3 canımızı kaybediyoruz. Hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Raporda neler olacağını göreceğiz. Rapordan sonra umarım gerçeklere ulaşırız ve vefat edenlerin yakınlarının vicdanı rahatlar. Bu dosyada aracında su olmayan itfaiyeciden, yangının çıktığı restoran sahibine kadar herkesin sanık olarak yargılanması gerekiyor" dedi.