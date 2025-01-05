Uludağ'da Yeni Yıl Yoğunluğu - Son Dakika
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Uludağ'da Yeni Yıl Yoğunluğu

Uludağ, 2025'in ilk haftasında yerli ve yabancı turistlerin akınıyla doldu, kar keyfi sürdü.

05.01.2025 16:48
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Yeni yılın ilk haftasında Uludağ'da pistler doldu

2025'in ilk hafta sonunda turistler Uludağ'a akın etti

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Uludağ'daki kayak pistleri tatilcilerle doldu.

Türkiye'de kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, 2025'in ilk Pazar gününde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığı sıfırın altına eksi 6 ila eksi 10 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise yer yer 68 santimetrelere ulaştı. Kar yağışı yerinin sisli havaya bırakırken hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler ise Uludağ'a akın etti. Kayak ve kızaklarıyla pistleri dolduran turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Uludağ'daki tatilinin eğlenceli geçtiğini belirten Mahir Özgün, "Uludağ'a ilk kez geliyorum. Bu kadar eğlenceli bir ortam olacağını tahmin etmemiştim. Kızakla kayıyorum. Kar topu savaşı yapıyoruz. Birazdan kardan adam yapacağız. Burayı çok sevdim şeklinde konuştu.

Günübirlik tatil için geldiklerini söyleyen İlgin Özgün, "Uludağ'a tatil yapmaya geldik. Arada geliyoruz ama zirveye ilk kez çıkıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Burada ortam çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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