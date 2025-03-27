Uludağ'daki Otelde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesinin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve Milli Parklar tahsis süresi sona erdiği için kapatılan Uludağ'daki otelde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Uludağ'da, Kervansaray Otel'de çıkan yangına ilişkin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Uludağ Oteller Bölgesi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyemizin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve Milli Parklar tahsis süresi sona erdiği için kapatılan bir otelde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerimizin hızla müdahale ettiği yangında maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Yangında hayatını kaybeden yurttaşımıza rahmet, ailesine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim.

Bu yangın, denetimlerin ve Uludağ'daki yetki paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

78 canımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya yangınında sorumluluğu bilirkişi raporlarıyla da kesinleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı sorumsuzluğun başka bir yerde, başka bir faciaya yol açmasını mı bekliyor?"