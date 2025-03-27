Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
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Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Bursa'daki yangın faciasında milli kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'nın öldüğü Kervansaray Otel'in müdürü gözaltına alındı.

27.03.2025 15:02
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Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti.

Anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Şampiyon kayakçı Berkin'in dün akşam otelden sosyal medyasına şömine başından story attığı ortaya çıktı.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

GERİYE BU VİDEO KALDI!

Yangında vefat eden ve Pekin Olimpiyatlar'ında Türkiye'yi temsil eden şampiyon kayakçı Berkin Usta'dan ise dün akşam Uludağ'da kaydedip sosyal medyada paylaştığı video kaldı. Önce Uludağ'ın pist bölgesinden görüntü kaydeden Berkin daha sonra da Semicenk'in geçiyor zaman şarkısı eşliğinde otelin içerisinden görüntü paylaştı. Ancak bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

DÜN GECE TOPARLANMIŞLAR

Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü Berkin ve Yahya Usta'nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

"YANGININ MANGALDAN ÇIKTIĞI" İDDİASI

Otelin kayak odasını ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta'nın yangın sırasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu, yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımın, verandanın üzerindeki plastik alanı tutuşturmasıyla çıktığı iddia edildi.

BERKİN USTA KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Kervansaray, Türkiye, Uludağ, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çil:
    Belki saçma gelecek ama kim video fotoğraf yada canlı yayın yapıyorsa sanki ölümü çağırırmış gibi kaza sonucu ölüyor 5 4 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    Sıra daki hangi otel ve hangi kişi kim gelecek merak ediyorum Şimdi yaz geldi sıra ege ve Akdeniz orman yakması kaldı denetimsiz bi muz cumhuriyetine hoşgeldiniz.. 5 2 Yanıtla
  • 768107:
    kapali otelin mudurumu varmis bu ulkede can bedava 6 1 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kedisinide yakalayın 5 2 Yanıtla
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