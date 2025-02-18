Uludağ Kış Turizmi Merkezinde Kar Manzaraları - Son Dakika
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Uludağ Kış Turizmi Merkezinde Kar Manzaraları

Uludağ Kış Turizmi Merkezinde Kar Manzaraları

Uludağ, aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. Kayakseverlerin ilgisini çeken bölgedeki kar kalınlığı 93 santim ölçüldü ve hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Dron ile çekilen görüntüler, Uludağ Milli Parkı'nın eşsiz manzaralarını gözler önüne serdi.

18.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:04
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'ın kıvrımlı yolları ile Milli Park'taki eşsiz kış manzarası dronla havadan görüntülendi.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Kayak pistlerinin yerli ve yabancı turistlerle dolduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 93 santim olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 9, en düşük sıfırın altında 13 derece olarak kaydedildi. Özellikle hafta sonları tatilcilerin akın ettiği Uludağ, aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Yaban hayvanları ile endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkı ile Oteller Bölgesi'ne uzanan kıvrımlı yollardaki manzara yağlı boya tablolarını aratmazken, kışın seyirlik görüntüsü dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uludağ Kış Turizmi Merkezinde Kar Manzaraları - Son Dakika

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