Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nde karlı yol temizlendi - Son Dakika
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nde karlı yol temizlendi

Şırnak\'ın Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi\'nde karlı yol temizlendi

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasında bulunan ve Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol olarak kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, kar yağışı sonucu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, yolun üzerinde biriken 1 metre kalınlığındaki kar temizlenerek ulaşıma açıldı.

10.02.2024 10:35
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi.

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yol, temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nde karlı yol temizlendi - Son Dakika
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