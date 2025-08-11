Uludoruk Dağcıların Yeni Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uludoruk Dağcıların Yeni Gözdesi

11.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Uludoruk zirvesi, doğasıyla dağcıları cezbetmeye başladı. Doğa turizmi artıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk, bozulmayan doğası, buzulları ve doğal güzelliğiyle dağcıların yeni gözdesi haline geldi.

Yaylaları, zengin floraya sahip vadileri, şelaleleri, buzulları ve göletleriyle doğa turizminde öne çıkan Hakkari, yüksek rakımlı zirveleri ve doğal parkurlarıyla da dağcıların rotasına girdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilen Cilo Dağlarındaki 4 bin 135 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek ikinci noktası olan Uludoruk, bakir yapısı ve sunduğu güzelliklerle yerli ve yabancı dağcıları ağırladı.

Çeşitli il ve ülkelerden ilçeye gelerek rehberler eşliğinde araçlarla Dağlıca bölgesindeki Serpil Yaylası'na ulaşan dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tırmanışa başladı.

Yaklaşık 5 saatlik tırmanışın ardından Horgedim Yaylası'na varan ve geceyi kurdukları çadırlarda geçiren dağcılar, günün ağarmasıyla tekrar yola koyuldu. Buradan da 6 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşabilen dağcılar, dağın eteklerindeki buzulları, çevredeki yüksek noktaları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu.

"Doğaya sadece ayak izimizi bırakmamız gerekiyor"

Dağcılara rehberlik eden Nejdet Bozkurt, AA muhabirine, bölgenin bakir bir yer olduğunu, bu nedenle doğaseverler ve dağcılardan ilgi gördüğünü söyledi.

İşi ve bölgeyi bilen insanlarla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Profesyonel yaklaşım her zaman önemlidir. 22 yıldır dağcılıkla uğraşıyorum. Büyüdüğüm coğrafyada bu işi yapmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu işin doğasına uygun yapılması hem doğanın korunması hem de insanların sağlıklı şekilde zirveye ulaşmaları konusunda çok önemlidir. Bölgede turizmin daha da canlanacağını düşünüyorum. Doğayı tahrip etmeden bu işi yapmak lazım. Dağcılık tabiriyle doğaya sadece ayak izimizi bırakmamız gerekiyor. Yoksa ilerleyen süreçlerde burası da kötü bir hal alır. Elimizden geldiğince buralara çöp bırakmayalım. Türkiye'nin değişik illerinden gelen birçok arkadaşımızla zirve tırmanışımızı yaptık. Mutluluk vericiydi."

Antalya'dan gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Cemal Zerepcan, Uludurok'u keşfetmek isteyenlerin bölgeye ilgi gösterdiğini aktardı.

Zerepcan, "Zirve yaptıktan sonra inişe geçtik. Atmosfer çok güzeldi. Yaban hayvanlarını, kınalı keklikleri, dağ keçilerini gördük. Gayet güzeldi. Gelecek arkadaşlardan burayı korumalarını istiyorum. Bölge bakir. Doğamızı bozmayalım. Bu tırmanıştan büyük keyif aldık." dedi.

"Birçok ilden dağcılar geliyor"

Tuncelili İskender Doğan, kentteki yüksek rakımlı dağların adrenalin tutkunlarının rotası haline geldiğini dile getirdi.

İlçeye daha önce de geldiğini ve Uludurok'a tırmanış yaptığını anlatan Doğan, "Uludoruk dağcıları cezbediyor. Zevk verici bir çıkışı var. Görüntüsü çok iyi. Buradaki tırmanıştan aldığım zevki başka dağlardan alamıyorum. Birçok ilden dağcılar geliyor. Tanıdığım tüm dağcı arkadaşlar gelip Cilo'ya çıktı. Hepsi de çok memnun ayrıldı. Halkın yakın ilgisi var. Dağları olan iller ilgimi çekiyor. Tırmanış yaparken etrafı da izleriz. Başka nerelere tırmanabiliriz diye. Biz dağcılarda sınır yok." ifadelerini kullandı.

Sabır Geylani de Uludurok'un, doğası ve ikinci yüksek zirve olması dolayısıyla ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"7 yıldır doğasever olarak bu faaliyetlere başladım. Yılda 3-4 defa arkadaşlarla zirve yapıyoruz. Araçlarla Serpil Yaylası'na geldikten sonra yürüyerek Horgedim Yaylası'na ulaşıyoruz. Süre grubun performansına bağlı olarak değişebilir. Kamp alanından da zirveye 6-7 saat sürüyor. Konaklama yapıp öyle gidiyoruz. Bazen bir bazen de iki gece kalıyoruz. Zirveye varmadan önce sağ tarafta İzbırak buzulunu, solda yüksek dağları, vadileri görüyoruz. Zirveden de birçok noktayı görebiliyoruz. Biz de 8 kişiyle tırmanış yapıyoruz. İzmir, Tunceli, Van ve Diyarbakır'dan arkadaşlar var."

Kaynak: AA

Yüksekova, hakkari, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludoruk Dağcıların Yeni Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Uludoruk Dağcıların Yeni Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.