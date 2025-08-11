Uludoruk Dağcıların Yeni Gözdesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk, bozulmayan doğası, buzulları ve doğal güzelliğiyle dağcıların yeni gözdesi haline geldi.

Yaylaları, zengin floraya sahip vadileri, şelaleleri, buzulları ve göletleriyle doğa turizminde öne çıkan Hakkari, yüksek rakımlı zirveleri ve doğal parkurlarıyla da dağcıların rotasına girdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilen Cilo Dağlarındaki 4 bin 135 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek ikinci noktası olan Uludoruk, bakir yapısı ve sunduğu güzelliklerle yerli ve yabancı dağcıları ağırladı.

Çeşitli il ve ülkelerden ilçeye gelerek rehberler eşliğinde araçlarla Dağlıca bölgesindeki Serpil Yaylası'na ulaşan dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tırmanışa başladı.

Yaklaşık 5 saatlik tırmanışın ardından Horgedim Yaylası'na varan ve geceyi kurdukları çadırlarda geçiren dağcılar, günün ağarmasıyla tekrar yola koyuldu. Buradan da 6 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşabilen dağcılar, dağın eteklerindeki buzulları, çevredeki yüksek noktaları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu.

"Doğaya sadece ayak izimizi bırakmamız gerekiyor"

Dağcılara rehberlik eden Nejdet Bozkurt, AA muhabirine, bölgenin bakir bir yer olduğunu, bu nedenle doğaseverler ve dağcılardan ilgi gördüğünü söyledi.

İşi ve bölgeyi bilen insanlarla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Profesyonel yaklaşım her zaman önemlidir. 22 yıldır dağcılıkla uğraşıyorum. Büyüdüğüm coğrafyada bu işi yapmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu işin doğasına uygun yapılması hem doğanın korunması hem de insanların sağlıklı şekilde zirveye ulaşmaları konusunda çok önemlidir. Bölgede turizmin daha da canlanacağını düşünüyorum. Doğayı tahrip etmeden bu işi yapmak lazım. Dağcılık tabiriyle doğaya sadece ayak izimizi bırakmamız gerekiyor. Yoksa ilerleyen süreçlerde burası da kötü bir hal alır. Elimizden geldiğince buralara çöp bırakmayalım. Türkiye'nin değişik illerinden gelen birçok arkadaşımızla zirve tırmanışımızı yaptık. Mutluluk vericiydi."

Antalya'dan gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Cemal Zerepcan, Uludurok'u keşfetmek isteyenlerin bölgeye ilgi gösterdiğini aktardı.

Zerepcan, "Zirve yaptıktan sonra inişe geçtik. Atmosfer çok güzeldi. Yaban hayvanlarını, kınalı keklikleri, dağ keçilerini gördük. Gayet güzeldi. Gelecek arkadaşlardan burayı korumalarını istiyorum. Bölge bakir. Doğamızı bozmayalım. Bu tırmanıştan büyük keyif aldık." dedi.

"Birçok ilden dağcılar geliyor"

Tuncelili İskender Doğan, kentteki yüksek rakımlı dağların adrenalin tutkunlarının rotası haline geldiğini dile getirdi.

İlçeye daha önce de geldiğini ve Uludurok'a tırmanış yaptığını anlatan Doğan, "Uludoruk dağcıları cezbediyor. Zevk verici bir çıkışı var. Görüntüsü çok iyi. Buradaki tırmanıştan aldığım zevki başka dağlardan alamıyorum. Birçok ilden dağcılar geliyor. Tanıdığım tüm dağcı arkadaşlar gelip Cilo'ya çıktı. Hepsi de çok memnun ayrıldı. Halkın yakın ilgisi var. Dağları olan iller ilgimi çekiyor. Tırmanış yaparken etrafı da izleriz. Başka nerelere tırmanabiliriz diye. Biz dağcılarda sınır yok." ifadelerini kullandı.

Sabır Geylani de Uludurok'un, doğası ve ikinci yüksek zirve olması dolayısıyla ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"7 yıldır doğasever olarak bu faaliyetlere başladım. Yılda 3-4 defa arkadaşlarla zirve yapıyoruz. Araçlarla Serpil Yaylası'na geldikten sonra yürüyerek Horgedim Yaylası'na ulaşıyoruz. Süre grubun performansına bağlı olarak değişebilir. Kamp alanından da zirveye 6-7 saat sürüyor. Konaklama yapıp öyle gidiyoruz. Bazen bir bazen de iki gece kalıyoruz. Zirveye varmadan önce sağ tarafta İzbırak buzulunu, solda yüksek dağları, vadileri görüyoruz. Zirveden de birçok noktayı görebiliyoruz. Biz de 8 kişiyle tırmanış yapıyoruz. İzmir, Tunceli, Van ve Diyarbakır'dan arkadaşlar var."