Ulusal Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Başladı

Başkentte, Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi tarafından "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlendi.

Sağlık-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki gün sürecek kongrede, 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak gibi konular ele alınacak.

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını geliştirmek ve genişletmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sosyal sendikacılık anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Doğan, "Bu anlamda mottomuz 'Üyeden gelen üyeye gider.' Yani bir sendika üyesi, kesintisi yapılan aidatın nereye harcandığını görmelidir. Bu doğrultuda otellerimiz ve çeşitli sosyal faaliyetlerle bunu ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz." dedi.

Doğan, Ankara'ya vakaya gelen sağlık çalışanlarının sendika ayrımı yapılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabildiklerini, bu uygulamanın Türkiye genelinde hayata geçirileceğini söyledi.

"Sağlık kutsal bir meslek"

Sağlık alanında görev yapan personelin çeşitli sorunları bulunduğunu dile getiren Doğan, "Sağlık ve Maliye bakanlıklarının arkadaşlarımızın sorunlarını görmesini ve çözüm üretmesini istiyoruz. Çünkü sağlık gerçekten kutsal bir meslek." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının masa başında değil, sahada bilfiil görev aldıklarını vurgulayan Doğan, "Sağlık hizmeti sunarken hem hekim hem de hemşire özveriyle, fedakarca görev yapıyor. Bunu özellikle olağanüstü durumlarda daha net görüyoruz." diye konuştu.

Doğan, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılamaz hale geldiğini savunarak, verimli hizmet sunulabilmesi için bu araçların bir an önce yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma şartları ve sorunlara ilişkin saha araştırması yaptıklarını anlatan Doğan, sahada görev yapan personele meslek kaynaklı sağlık sorunlarının sorulduğunu ve en çok bel ağrısı, uyku bozukluğu, anksiyete ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının öne çıktığını ifade etti.

Doğan, bu tür sorunların yaşanmaması için idarelerin mutlaka önlem alması gerektiğini, sendika olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.