Ulusal Genç Solist Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulusal Genç Solist Yarışması İzmir'de Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nın ilk elemeleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Yarışma, 'Üniversite' ve 'Genç Profesyonel' kategorilerinde gerçekleştiriliyor ve finale kalan yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

18.02.2025 10:19  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nın ilk elemeleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başladı. Yarışmada derece elde ederek çeşitli ödüller alacak genç opera solistleri, Türkiye ve dünyadaki sanat kurumlarının kapılarını aralama fırsatı da bulacak.

Ulusal Genç Solist Yarışması, bu yıl 17-23 Şubat tarihlerinde iki ayrı kategoride AASSM'de yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nda ilk elemeler başladı. Alanında uzman önemli isimlerin yer aldığı jüri, çok sayıda genç sanatçı arasından seçim yapacak. Yarışmada, final bölümü halka açık ve ücretsiz olacak. Dereceye giren yarışmacılara pek çok farklı alanda ödüller de verilecek.

Final 22 ve 23 Şubat'ta

Ulusal Genç Solist Yarışması "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Eğitimi hala devam eden adaylar "Üniversite" kategorisinde, okullarında son sınıf ya da mezun olan adaylar ise "Genç Profesyonel" kategorisinde yarışıyor. Yarışmanın ilk elemeleri AASSM Küçük Sahne'de başladı. İlk eleme bölümü, 18 Şubat ve 19 Şubat'ta da devam edecek. Yarı finale kalan yarışmacılar, 20 Şubat'ta Küçük Sahne'de halka açık yapılacak yarışmada final için mücadele edecek. "Üniversite" kategorisi finali 22 Şubat günü saat 19.00'da Küçük Sahne'de, "Genç Profesyonel" kategorisi finali ise 23 Şubat günü saat 19.00'da AASSM Büyük Sahne'de gerçekleşecek. Her iki finale girişler, halka açık ve ücretsiz olacak.

Ödüller sahiplerini bulacak

"Genç Profesyonel" kategorisinde birinciye 75 bin lira, ikinciye 55 bin lira ve üçüncüye 35 bin lira ödül verilecek. "Üniversite" kategorisinde ise birinciye 35 bin lira, ikinciye 25 bin lira ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. Yarışmada Özeller Ödüller bölümü de yer alacak. Buna göre Necdet Aydın Genç Profesyonel Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü 15 bin lira ve Necdet Aydın Üniversite Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü, Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü, 15 bin lira olacak. Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl ilk kez Zehra Yıldız Opera Vakfı'nca Zehra Yıldız Özel Ödülleri ve jürinin uygun gördüğü yurt dışı ödülleri de sahiplerini bulacak. Yarışmada finale kadar gelemeyen yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında hiçbir yarışmada olmayan bir buluşma da düzenlenecek. Jürinin geri bildirimleri, elenen yarışmacılara eğitimleri konusunda yön verecek.

Kaynak: ANKA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Müzik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Genç Solist Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ulusal Genç Solist Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.