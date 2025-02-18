Ulusal Genç Solist Yarışması İzmir'de Başladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nın ilk elemeleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başladı. Yarışmada derece elde ederek çeşitli ödüller alacak genç opera solistleri, Türkiye ve dünyadaki sanat kurumlarının kapılarını aralama fırsatı da bulacak.

Ulusal Genç Solist Yarışması, bu yıl 17-23 Şubat tarihlerinde iki ayrı kategoride AASSM'de yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması'nda ilk elemeler başladı. Alanında uzman önemli isimlerin yer aldığı jüri, çok sayıda genç sanatçı arasından seçim yapacak. Yarışmada, final bölümü halka açık ve ücretsiz olacak. Dereceye giren yarışmacılara pek çok farklı alanda ödüller de verilecek.

Final 22 ve 23 Şubat'ta

Ulusal Genç Solist Yarışması "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Eğitimi hala devam eden adaylar "Üniversite" kategorisinde, okullarında son sınıf ya da mezun olan adaylar ise "Genç Profesyonel" kategorisinde yarışıyor. Yarışmanın ilk elemeleri AASSM Küçük Sahne'de başladı. İlk eleme bölümü, 18 Şubat ve 19 Şubat'ta da devam edecek. Yarı finale kalan yarışmacılar, 20 Şubat'ta Küçük Sahne'de halka açık yapılacak yarışmada final için mücadele edecek. "Üniversite" kategorisi finali 22 Şubat günü saat 19.00'da Küçük Sahne'de, "Genç Profesyonel" kategorisi finali ise 23 Şubat günü saat 19.00'da AASSM Büyük Sahne'de gerçekleşecek. Her iki finale girişler, halka açık ve ücretsiz olacak.

Ödüller sahiplerini bulacak

"Genç Profesyonel" kategorisinde birinciye 75 bin lira, ikinciye 55 bin lira ve üçüncüye 35 bin lira ödül verilecek. "Üniversite" kategorisinde ise birinciye 35 bin lira, ikinciye 25 bin lira ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. Yarışmada Özeller Ödüller bölümü de yer alacak. Buna göre Necdet Aydın Genç Profesyonel Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü 15 bin lira ve Necdet Aydın Üniversite Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü, Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü, 15 bin lira olacak. Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl ilk kez Zehra Yıldız Opera Vakfı'nca Zehra Yıldız Özel Ödülleri ve jürinin uygun gördüğü yurt dışı ödülleri de sahiplerini bulacak. Yarışmada finale kadar gelemeyen yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında hiçbir yarışmada olmayan bir buluşma da düzenlenecek. Jürinin geri bildirimleri, elenen yarışmacılara eğitimleri konusunda yön verecek.