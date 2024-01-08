 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulusal ve Uluslararası Sanatçıların Eserlerini Sergileyecek Noise_Media Art Fuarı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ulusal ve Uluslararası Sanatçıların Eserlerini Sergileyecek Noise_Media Art Fuarı İstanbul'da Başlıyor

12-21 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan uluslararası sanat fuarı Noise_Media Art, medya sanatı odaklı bir etkinlik olarak sanatseverleri ağırlayacak. Fuarda, uluslararası ve Türk galerilerin yanı sıra teknolojiyi yoğun olarak kullanan öncü sanatçıların eserleri sergilenecek. Ayrıca, müzik programı, atölye ve konuşma etkinlikleri ile eğitim ve konuşma programları da düzenlenecek. Fuarın karbon ayak izi de ölçümlenerek kamuyla paylaşılacak.

Ulusal ve Uluslararası Sanatçıların Eserlerini Sergileyecek Noise_Media Art Fuarı İstanbul\'da Başlıyor
08.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 14:58
Abone Ol

Medya sanatı odaklı uluslararası sanat fuarı "Noise_Media Art", 12-21 Ocak arasında İstanbul'da sanatseverleri ağırlayacak.

Fuarda aralarında DAM, Kate Vass Gallery, Elektra ve Julie Caredda'nın bulunduğu uluslararası galerilerin yanında Türkiye'den Art On, Sanatorium, Pilot, Siyah Beyaz gibi galeriler, sanat üretimlerinde geleneksel medyumların dışında üretim yapan ve eserlerinde teknolojiyi yoğun olarak kullanan öncü sanatçıların eserlerini sergileyecek.

Sanatçı Hande Şekerciler ve Arda Yalkın tarafından hayata geçirilen fuar, ilk edisyonunu medya sanatı alanında tanınan küratör Dominique Moulon'nun seçkisiyle bir araya getiriyor.

Fuar, Fransa'dan medya sanatı konusunda bilinen galerilere de Türkiye Fransız Kültür Merkezinin katkılarıyla yer veriyor.

"Noise_Media Art", 12 Ocak'ta "OI_Music Powered by German Legend" müzik programıyla Alan Kadıköy'de başlayacak. Avangart elektronik müziğin önemli isimlerini ağırlayacak müzik programı, konserlerin yanı sıra İTÜ MİAM ile geliştirilen atölye ve konuşma etkinliğiyle 14 Ocak'a kadar müzikseverleri ağırlayacak.

Yakın zamanda restore edilen ve ilk defa bu etkinlik sayesinde İstanbullularla buluşacak Kadıköy Kent Müzesi'nde de fuara eşlik eden eğitim ve konuşma programları yer alacak.

Bihter Ayyıldız'ın danışmanlığında, 3pmetrics işbirliğiyle tüm etkinliğin karbon ayak izi de Kadıköy Kent Müzesi'nde ölçümlenecek ve daha sonra kamuyla paylaşılacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgilere "www.noise.ist" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Türkiye, Sanat, Etkinlik, Müzik, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal ve Uluslararası Sanatçıların Eserlerini Sergileyecek Noise_Media Art Fuarı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:13:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal ve Uluslararası Sanatçıların Eserlerini Sergileyecek Noise_Media Art Fuarı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement