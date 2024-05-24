Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e Yeni Tedbirler Aldı - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e Yeni Tedbirler Aldı

Uluslararası Adalet Divanı İsrail\'e Yeni Tedbirler Aldı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasını, insani yardımları engellememesini ve BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesini talep eden yeni tedbir kararları aldı. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, UAD'nin kararlarına ilişkin İsrail'in soykırım riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilere karşı umursamazlık sergilediğini belirtti ve İsrail'in müttefiklerini baskı yapmaya çağırdı.

24.05.2024 23:01
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İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, Uluslararası Adalet Divan'nın (UAD) İsrail aleyhine aldığı son tedbir kararlarına ilişkin, "UAD açıkça belirtti, İsrail, Refah'taki askeri operasyonlarını, herhangi bir askeri eylem soykırım suçu sayılacağı için tamamen durdurmalı." açıklamasını yaptı.

Morayef, UAD'nin İsrail'in aleyhine verdiği ek tedbir kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin ilk tedbir kararları üzerinden geçen süre içinde Gazze'deki insani durumun daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Gazze'de 35 bine yakın insanın öldürüldüğünü kaydeden Morayef, "Sivillere yönelik hukuksuz saldırılara ilişkin kanıtlar artıyor, Birleşmiş Milletler (BM) ise yetersiz insani yardımların bulunduğu bölgede kıtlık açıklamaları yapıyor." ifadesini kullandı.

Morayef, İsrail'in Refah'a saldırı planlarını UAD'nin tedbir kararlarına ve Gazze'deki insani yardım sistemini kötü yönde etkilenmesine rağmen yaptığını belirterek, "Refah'ın doğusuna karadan müdahale, 800 binin üzerinde Filistinlinin topluca yerinden edilmesine ve bölgenin en büyük hastanesi Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin kapanmasına neden oldu." değerlendirmesini yaptı.

"İsrail kuvvetleri Filistinlilerin hayatlarına karşı şok edici bir umursamazlık sergiliyor"

İsrail'in bölgeden ayrılmak zorunda bırakılan Refah'taki Filistinlilere güvenli alan olarak gösterdiği yerlerde yeterli donanım, altyapı ve koşulların bulunmadığının da altını çizen Morayef, "İsrail'in Refah Sınır Kapısının kapatılması da dahil eylemleri, Gazze'deki sivillerin yaşamını korumak bir yana İsrail kuvvetlerinin zalim ve insanlık dışı politikalar izlediğini, soykırım riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin hayatlarına karşı şok edici bir umursamazlık sergilediğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Morayef, İsrail'i derhal Refah'taki ve tüm Gazze'deki kara saldırılarını durdurmaya, insani yardımların bölgeye engelsiz girişini sağlamaya da çağırdı.

Bölgede inceleme yapacak BM yetkililerinin Gazze'ye girişini sağlama sorumluluğunun da İsrail'de olduğuna yönelik UAD açıklamasını hatırlatan Morayef, şunları söyledi:

"Önceki tedbir kararlarının ardından alınan son karar, diğer ülkeler için artık bir uyarı değildir, UAD'nin soykırımı önlemeye yönelik tüm tedbir kararlarının uygulanmasını sağlamaları gerektiğini gösteren bir adımdır. İsrail'in müttefikleri, Refah'taki saldırıların durması için tüm nüfuzlarını kullanmalı ve ateşkes sağlanması için baskı yapmalıdır."

Morayef, ateşkesin, UAD'nin tedbir kararlarını uygulamak, Gazze'de yaşanan insani krizi hafifletmek ve esirlerin serbest bırakılması için en etkili yol olduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve İsrail'in suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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