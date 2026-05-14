Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Savaş Suçu Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Savaş Suçu Soruşturması

14.05.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Suriye'deki sivil yerleşimleri kasıtlı yıkması savaş suçu olarak soruşturulmalı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ilindeki sivil yerleşim yerlerini kasıtlı yıkmasının savaş suçu olarak soruşturulmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulunduğu belirtilerek, bu eylemlerinden dolayı tazminat ödemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Kuneytra'da Aralık 2024'ten bu yana hiçbir askeri zorunluluk olmaksızın sivil yerleşim yerlerini kasıtlı yıkmasının savaş suçu olarak soruşturulması istendi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten itibaren İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ni geçerek Kuneytra'da yer alan 3 köy ve kasabada baskınlar düzenlediği, sivil halkı bulundukları toprakları terk etmeye zorladığı ve 23 sivil yapıyı yıktığı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün de uydu görüntüleriyle bu yıkımı doğruladığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, "İsrail'in sivil alanları yasa dışı yıkımının bölgedeki askeri operasyonlarının ayrılmaz parçası haline geldiği ve son yıllarda Gazze ve Lübnan'da belgelenen bu durumun Suriye'de de görüldüğünü" bildirdi.

"Araştırmamız, İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali içinde, nasıl sürekli ve kasıtlı olarak aileleri evlerini terk etmeye zorladığını ve sonrasında bu evleri yıktığını gösterdi." ifadesini kullanan Beckerle, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki bu yıkım eylemlerini "tam bir cezasızlık" içinde gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Kuneytra'ya bağlı köylerin sakinleri, İsrail'in yasa dışı yıkımını anlattı

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Kuneytra ilinde evleri yıkılan ya da doğrudan veya dolaylı yıkıma şahit olan 8 kişiyle yaptığı röportaja yer verildi.

Uluslararası Af Örgütüne konuşan el-Hamidiye köyünün sakinleri, İsrailli askerlerin 8 Aralık 2024'te köye gelerek kadın ve çocuklara evlerini terk etmelerini söylediklerini, erkekleri ise uzun süre sorguladıklarını anlattı.

İsimlerini vermek istemeyen köy sakinleri, İsrail askerlerinin en az 10 ailenin evlerini terk edip köyün diğer bölgelerine taşınmalarını emrettiklerini belirtti.

İki kişi de 16 Haziran 2025'te köye getirilen buldozerlerle evlerinin yıkıldığını, yıkım işleminin iki gün boyunca devam ettiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin evini yıktığı kadın ise eşinin öldüğünü belirterek, "Eşim, evimizi tuğla tuğla inşa etti. Küçük bir bahçemiz vardı. Evim, benim ve oğlum için çok şey ifade ediyordu." görüşünü paylaştı.

Rasem el-Ravadi köyünün sakinleri de İsrailli askerlerin halkı köy okulunda gözaltında tuttuğunu, arkasından da evlerini terk etmelerini söylediklerini anlattı.

Er-Refid köyünün sakinleri de İsrailli askerlerin buldozerlerle gelip evleri yıktıklarını belirtti.

Kuneytra'daki son durum

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Savaş Suçu Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:24:59. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Savaş Suçu Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.