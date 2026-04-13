Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Türkiye'nin Eğitim ve Kültürel İşbirliklerini Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 'uluslararası Anadolu imam hatip liseleri', Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmesine katkıda bulunuyor. 2006'da başlatılan proje kapsamında, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 63 ülkeden gelen 170 uluslararası öğrenci dahil toplam 370 öğrenci eğitim alıyor.

Okul Müdürü Asuman Güler, öğrencilerin ilk yılda Türkçe ağırlıklı derslerle başlayıp, mezuniyette en az C1 seviyesinde Türkçe öğrenmelerini hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerin psikososyal uyumunu desteklemek için kültür gezileri ve ev ziyaretleri gibi etkinlikler düzenlendiğini, ayrıca pansiyonda kalan öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin seminer, film gösterimi gibi faaliyetlerle desteklendiğini ifade etti.

Okulda, Arapça ve İngilizce başta olmak üzere 20'yi aşkın dil öğrenme imkanı sunuluyor, öğrenciler fen, sosyal bilimler ve dini ilimler alanlarında çok yönlü eğitim alıyor. Güler, öğrencilerin Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde desteklendiğini, esas hedefin onların kendi ülkelerine dönerek ihtiyaç duyulan insan kaynağına dönüşmesi olduğunu vurguladı.

Kazakistanlı öğrenci Aiaru Bauyrzhan, Türkiye'yi bir deneyim olarak nitelendirirken, Etiyopyalı öğrenci Hala Adem Sharif ise Türkiye'yi 'fırsat' olarak tanımladı. Öğrenciler, farklı kültürlerden arkadaşlıklar kurarak dil becerilerini geliştiriyor ve üniversite eğitimlerinde tıp, mühendislik gibi alanları tercih ediyorlar.