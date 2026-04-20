Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, 10 Ülkeden Kente Gelen Minikleri Ağırladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 27'nci Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında 10 farklı ülkeden gelen kente minikleri ağırladı. Özdemir, "Bu kente umut getirdiniz, neşe getirdiniz, sevgi getirdiniz. İyi ki bizimlesiniz" dedi.

27'nci Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya, Estonya, Özbekistan ve Kırgızistan ile Türkiye'den çocuklar, Başkan Vekili Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Neşeli anların yaşandığı buluşmaya çocuklar kendi ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle katılırken, kültürlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Renkli görüntüler oluştu

Ziyarette çocuklar kendi ülkelerine özgü hediyeleri Özdemir'e takdim ederken, Özdemir de Antalya'yı simgeleyen armağanlar dışında çocuklara satranç takımı hediye etti. Buluşmada Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen çocukların kendi ülkelerine özgü çalgıları çalarak kısa dinletiler sunması ilgi gördü.

Çocukların dünya barışının en önemli temsilcileri olduğunu dile getiren Özdemir, "Hepimizin dilleri, belki kültürleri farklı ama sizlerin kalbinde, yüreğinde tek bir dil var. Sevginin, barışın, kardeşliğin, dostluğun dili. Bu kente umut getirdiniz, neşe getirdiniz, sevgi getirdiniz. İyi ki bizimlesiniz" diye konuştu.

"Sizler için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız"

Konuşmasında 23 Nisan'ın anlam ve önemine de değinen Özdemir, bu özel günün dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak, "Önderimiz, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sizlere, geleceğimize emanet etti. Bu vesileyle ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Yine söylüyorum; yarınlarınız güzel olsun, umut dolu olsun. Siz gülerseniz, dünya güler, dünya değişir. Bizler de sizler için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.