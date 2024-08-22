Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül'de Koşulacak - Son Dakika
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Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül'de Koşulacak

Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül\'de Koşulacak

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül Cumartesi günü, yerli ve yabancı bin sporcunun katılımıyla koşulacak.

22.08.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül Cumartesi günü, yerli ve yabancı bin sporcunun katılımıyla koşulacak.

Ayvalık Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül Cumartesi günü Çamlık Paşalimanı'ndan başlayacak.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı nedeniyle uluslararası koşunun yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu organizasyonun hem bölgenin turizm sezonunu uzatarak gelirlerini artırmasını sağlayacak hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin 'İki Deniz Bir Şehir, Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir' vizyonuyla da uyumlu olacak" dedi.

Başkan Ergin, organizasyonda  21, 10 ve 5 kilometrelik parkurların bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 14 Eylül'de Koşulacak - Son Dakika

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